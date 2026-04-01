저수조 설치 신고부터 사후 위생관리 결과 등록·조회까지 원스톱 지원 전국 160개 기초 지방정부 담당자 교육 실시

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국수자원공사(K-water)는 기후에너지환경부 대행 사업의 하나로 구축한 ‘국가 급수설비 위생관리 정보시스템’을 1일 정식 개시한다고 밝혔다.

기존에는 저수조 설치 신고와 위생관리 결과 등록을 우편·전자우편 등으로 각각 별도 제출해야 해 이용자 불편이 있었고 관련 자료도 지방정부별로 분산 관리돼 체계적인 현황 파악과 관리에 한계가 있었다.

이에 한국수자원공사는 설치 신고부터 사후 위생관리 결과의 등록·조회까지 급수설비 관련 업무 전 과정을 하나의 플랫폼에서 원스톱으로 처리할 수 있도록 이번 시스템을 구축했다.

주요 이용 대상은 전국 160개 지방정부 수도사업자를 비롯해 건축물 소유자와 관리자, 수질검사기관, 청소업체 등이다.

특히 사용자 편의성 제고를 위해 국토교통부의 건축행정시스템인 ‘세움터’와 연계망을 구축해 건축물 소유자와 관리자는 건물명, 주소 등 대형건축물 현황 정보를 간편하게 불러와 저수조 설치현황을 보다 쉽게 신고·제출할 수 있다.

또 수질검사기관과 청소업체는 위생관리 결과를 시스템에 간편하게 등록할 수 있고 수도사업자는 관내 대형건축물의 급수설비 현황과 위생관리 상태를 체계적으로 점검할 수 있어 행정 효율성 향상도 기대된다.

한국수자원공사는 시스템의 현장 안착을 위해 1일 한국수자원공사 인재개발원 40주년 기념홀에서 전국 160개 지방정부 급수설비 담당자를 대상으로 시스템 활용 교육을 실시한다.

지방정부 상수도 담당 부서 누리집 등 외부 채널에 시스템 바로가기 링크를 게재하고 안내 자료를 배포하는 등 대국민 홍보도 추진할 계획이다.

문숙주 한국수자원공사 수도부문장은 “이번 ‘국가 급수설비 위생관리 정보시스템’ 구축은 대형건축물 저수조 등 급수설비에 대한 위생관리를 한층 더 촘촘하고 체계적으로 관리하는 기반이 될 것”이라며 “이를 통해 수돗물 공급 최말단인 수도꼭지까지 깨끗한 수돗물이 안정적으로 공급돼 모든 국민이 안심하고 마실 수 있는 수돗물 이용 환경 조성에 이바지할 것으로 기대한다”고 말했다.