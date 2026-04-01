[헤럴드경제=고은결 기자] LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)는 1일 경남 진해 해군사관학교에서 열리는 ‘2026 이순신 방위산업전’(YIDEX 2026)에 참가해 무인체계와 정밀 유도무기, 전자전 장비를 아우르는 기술을 선보였다고 밝혔다.

LIG D&A는 해군이 추진 중인 ‘Navy Sea GHOST’ 개념 가속화를 위해 자율주행 기술과 첨단 무장을 결합한 무인수상정(USV) 라인업을 공개했다. 해군에 최초로 전력화될 예정인 정찰용 무인수상정을 비롯해 20㎜ 원격사격통제체계(RCWS)와 2.75인치 유도로켓 ‘비궁’을 탑재한 전투형 무인수상정 ‘해검X’, 자폭형 및 기뢰전 등 다양한 임무 수행이 가능한 무인 플랫폼을 제시했다.

이와 함께 해군 전투 효율을 높이기 위한 정밀 타격 및 방어 체계도 소개했다. 미국 수출을 추진 중인 비궁을 비롯해 미국산 함대공미사일을 대체하기 위해 개발 중인 함대공유도탄-Ⅱ, 130㎜ 유도로켓-Ⅱ ‘비룡’, 근접방어무기체계(CIWS-Ⅱ) 등을 통해 기존 전력의 성능 극대화를 지원한다는 설명이다.

전자전 분야에서는 장보고-Ⅲ Batch-Ⅱ 잠수함 탑재를 목표로 개발 중인 잠수함용 전자전 장비와, 출력 성능을 높여 재밍 거리와 효과를 강화한 함정용 전자전장비-Ⅱ도 함께 선보였다.

LIG D&A 관계자는 “해군의 AI 기반 유무인 복합전투능력 발전을 위해 무인화·지능화 기술을 고도화하고 있다”며 “국내 전력화는 물론 글로벌 해양 방산 시장에서도 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.