출산·육아휴직 고객 대상 보험료 지원 제도 시행 어린이보험 3% 할인…보장성보험 최대 1년 유예

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성생명은 출산·육아휴직 고객을 대상으로 보험료 할인과 납입 유예를 지원하는 제도를 1일부터 시행한다고 밝혔다.

이번 제도는 출산과 육아로 인한 경제적 부담을 완화하고 포용금융을 강화하겠다는 취지다. 저출산 극복을 위한 금융권 지원이 확대되는 가운데 삼성생명은 정부 정책 취지에 동참하고 고객 지원을 강화하기 위해 이번 제도를 도입했다.

계약자 또는 배우자가 출산·육아휴직 중인 경우 신청하면 납입 중인 어린이보험 보험료를 1년간 3% 할인받을 수 있다. 금리확정형 보장성 보험상품에 대해서는 최대 12개월까지 보험료 납입을 유예할 수 있어 고객 상황에 맞는 유연한 자금 운용이 가능하다.

삼성생명은 기존에 시행 중인 보험계약대출 이자 납입 유예 제도와 이번 지원책을 연계해 운영하면서, 보험료와 대출 이자 부담을 함께 완화하는 통합 지원 체계를 구축했다. 출산·육아로 인한 일시적 소득 감소 구간에서 보험 유지 부담을 낮춰 고객의 재무 안정성을 높일 것으로 기대된다.

신청은 전국 고객플라자와 영업지점에서 가능하며, 세부 조건은 상담을 통해 안내받을 수 있다.

삼성생명은 이 밖에도 사회적 배려 대상 고객을 위한 보험료 할인과 납입 유예, 보험계약대출 우대금리 제공 등 다양한 금융 지원 정책을 운용하고 있다. 청소년 생명존중 사업과 지역사회 공헌활동도 이어가며 포용금융 실천을 확대하고 있다.

삼성생명 관계자는 “출산과 육아에 따른 경제적 부담을 완화하는 것은 금융사의 중요한 역할”이라며 “앞으로도 고객의 생애주기 전반을 아우르는 포용금융을 지속해서 실천해 나가겠다”고 말했다.