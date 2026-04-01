2.5톤급 적재·도심 물류 대응…특장 확장 기반 플랫폼

[헤럴드경제=권제인 기자] 타타대우모빌리티 오는 3일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 개최된 ‘2026 국제물류산업대전’에 참가해 전기트럭 ‘기쎈’ 기반의 준중형 택배차(윙바디)를 공개한다고 1일 밝혔다.

국제물류산업대전은 국토교통부 장관과 주요 물류 기업 관계자들이 참석하는 국내 대표 물류 산업 전시회다.

타타대우모빌리티는 이번 전시에서 기쎈을 도심 물류 환경에 최적화된 전기트럭으로 선보였다. 택배 및 도심 물류에서 요구되는 2.5톤급 적재 수요에 대응할 수 있도록 설계됐으며, 내연기관 차량을 대체할 수 있는 운용성을 확보한 것이 특징이다.

이번 전시에 공개된 기쎈 윙바디 모델은 150㎾급 전기모터와 150㎾h 배터리를 기반으로 약 250㎞ 이상의 1회 충전 주행거리를 확보했으며, 100㎾ 급속 충전 기준 20%에서 80%까지 약 59분 내 충전이 가능하다. 또한 최대 3.7톤 적재와 50% 이상의 등판능력을 갖춰 도심 내 반복 운행과 다양한 물류 환경에 대응할 수 있도록 설계됐다.

또한 택배 및 일반 화물 운송에 최적화된 사양으로, 기존 내연기관 차량과 유사한 수준의 적재 능력을 확보해 전기차 전환에 따른 운영 부담을 최소화한 것이 특징이다. 저소음·저진동 특성을 바탕으로 주거 밀집 지역에서도 운용이 가능하며, 전기 동력인출장치(e-PTO)와 특장 전용 고전압 포트를 통해 다양한 물류 장비 구동에도 대응한다.

타타대우모빌리티는 기쎈을 단일 차종이 아닌 플랫폼으로 확장하고 있다. 전기 노면청소차와 재활용품 수거차 등으로 이미 적용 범위를 넓혔으며, 향후 냉동·냉장차, 탑차 등 다양한 물류 차량으로 확대할 계획이다.

타타대우모빌리티 관계자는 “기쎈은 물류, 환경, 공공 등 다양한 영역에서 활용 가능한 전기트럭 플랫폼”이라며 “전기트럭이 실제 현장에서 충분히 활용 가능한 대안이 될 수 있도록 적용 범위를 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.