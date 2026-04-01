[헤럴드경제=이원율 기자]이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 구글과 애플 등 18개 기업을 거론하며 보복을 경고했다.

이들은 미국과 이스라엘의 군사작전을 ‘테러 작전’으로 규정하고 있는데, 이러한 글로벌 정보통신기술(ICT) 및 인공지능(AI) 대기업 등이 현 상황에 협조를 하고 있다는 주장이다.

이란 국영방송 IRIB에 따르면 혁명수비대는 31일(현지시간) 성명을 내고 “이란 시민을 사망하게 한 테러 공격 배후에는 테러 대상을 설계하고 추적하는 미국 ICT 및 AI 기업들이 있다”고 주장했다.

이들은 구글, 애플, 마이크로소프트, 메타, 인텔, HP, 오라클, IBM, 델, 엔비디아, 팔란티어, 시스코, 보잉, 테슬라, GE, J.P. 모건, G42, 스파이어 솔루션즈 등 18개 기업을 보복 대상으로 거론하기도 했다.

그러면서 “반복적 경고에도 테러 행위가 멈추지 않는다”며 “이제부터 테러 작전에 연루된 주요 기관들은 우리의 합법적 타격 목표가 될 것”이라고 했다.

혁명수비대는 “이들 기업은 테헤란 시각 기준으로 4월1일 오후 8시(한국시간 2일 오전 1시30분)부터 이란 내 발생하는 모든 테러 행위에 상응하는 관련 시설의 파괴를 각오해야 할 것”이라고 했다.

또, 이들 기업의 직원들에게 즉시 사업장을 떠나라고 권고하고, 이들 사업장에서 1㎞ 이내 거주자에게도 대피하기를 경고했다.

혁명수비대는 미국·이스라엘과 장기전을 상정하고 ‘저항의 축’과 공조해 전선을 확장하고 있다고도 주장하고 있다.

이들은 “이란의 공격전술 변화, 신형 미사일 체계 운용, 저항 세력(저항의 축)에 의한 논리적·계산적 전선 확장은 전장에서 질적·전략적 변화를 예고한다”며 “우리는 시온주의 정권(이스라엘)과 중동 내 미군의 전력 소진을 위해 장기적 관점의 소모전을 상정중”이라며 “이는 움마(이슬람공동체)가 점령지 알쿠드스(예루살렘)로 진격할 수 있는 토대를 마련하기 위한 것”이라고 했다.

저항의 축은 이란이 이끄는 중동 내 반미·반이스라엘 무장조직 연대다. 레바논 헤즈볼라, 예멘 반군 후티, 팔레스타인 하마스, 이라크 시아파 민병대 등을 뜻한다.