4월 21일부터 24일까지 전국 주요 권역 순차 진행 교과 연계 커리큘럼·창업 혜택 집중 소개 참석자 전원 커피 쿠폰…당월 계약자엔 상품권 5만원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 천재교육 관계사 천재교과서 해법독서논술이 예비 창업자와 교육 전문가를 대상으로 전국 사업설명회를 열고 독서논술 교육의 가치와 사업 경쟁력 알리기에 나선다.

천재교과서 해법독서논술은 오는 4월 21일부터 24일까지 ‘전국 사업설명회’를 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 설명회는 독서논술 교육 사업을 희망하는 예비 창업자와 교육 전문가를 대상으로 마련됐다. 변화하는 교육 트렌드 속에서 독서논술 교육의 중요성과 해법독서논술 프로그램, 창업 혜택 등을 종합적으로 안내하는 자리다.

설명회는 권역별로 나눠 순차 진행된다. 21일에는 대구·경북·부산·경남, 22일에는 서울·인천, 23일에는 경기, 24일에는 충청·전라·강원·제주 지역에서 열린다. 장소는 각 지사별 대관 장소 또는 지사 사무실에서 운영될 예정이다.

참가자를 위한 혜택도 마련했다. 설명회 참석자 전원에게 커피 쿠폰을 제공하며, 설명회 참석 후 당월 계약을 체결한 참가자에게는 백화점 상품권 5만원을 증정한다.

해법독서논술은 천재교과서의 교육 노하우를 바탕으로 운영되는 독서논술 전문 브랜드다. 교과 연계형 체계적 커리큘럼을 통해 독서논술 교육을 제공하고 있으며, 콘텐츠 공급 계약 형태로 운영돼 기존 학원이나 공부방에서도 별도 제약 없이 프로그램을 도입할 수 있는 점이 특징이다.

천재교과서 해법독서논술은 이번 설명회를 통해 독서논술 교육 수요 확대에 대응하는 한편, 현장 경험을 갖춘 교육 관계자들에게 새로운 사업 기회를 제시한다는 방침이다.

곽영희 해법독서논술 단장은 “독서논술은 단순한 글쓰기 교육을 넘어 사고력과 문제 해결력을 키우는 핵심 교육 콘텐츠로 자리 잡고 있다”며 “이번 사업설명회가 교육 현장 경험을 가진 분들에게 새로운 기회가 되길 바란다”고 말했다.

한편 해법독서논술은 매월 사업설명회를 진행하고 있으며 자세한 일정은 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.