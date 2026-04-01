5월 31일까지 진행…추천 회원·신규 회원 모두 네이버페이 지급 가족·친척·친구 누구나 가능…인원 제한 없이 혜택 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 영어교육 전문기업 윤선생의 화상영어 브랜드 윤선생베이직이 봄맞이 친구 추천 이벤트를 열고 회원 확대에 나선다. 기존 회원과 신규 회원 모두에게 혜택을 주는 방식으로, 인원 제한 없이 참여할 수 있도록 한 점이 특징이다.

윤선생베이직은 4월 1일부터 5월 31일까지 두 달간 ‘친구 소개 이벤트’를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트는 기존 회원의 추천을 받아 신규 회원이 윤선생베이직 학습을 시작하면 소개한 회원과 소개받은 신규 회원 모두에게 각각 네이버페이 포인트 2만원을 지급하는 방식으로 운영된다.

기존 회원에게는 추천받은 친구가 2개월 이상 학습비를 결제할 경우 포인트가 지급된다. 윤선생베이직은 이번 이벤트를 통해 기존 회원의 추천 네트워크를 활용해 신규 고객 유입을 확대하고, 동시에 학습 참여 동기도 높인다는 계획이다.