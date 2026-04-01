갤럭시 북6, 1일 출시…160만 원부터 시작 빠르고 매끄러운 AI와 멀티태스킹 작업 환경 제공

[헤럴드경제=박혜림 기자] 삼성전자가 보급형 모델까지 추가하며 AI PC ‘갤럭시 북6’ 시리즈 풀 라인업을 완성했다. 고성능 플래그십부터 대중형 모델까지 제품군을 확대해 AI PC 시장 공략을 본격화한다는 전략이다.

삼성전자는 AI PC 갤럭시 북6를 1일 국내 출시했다.

갤럭시 북6는 삼성전자가 지난 1월 선보인 ‘갤럭시 북6 울트라’와 ‘갤럭시 북6 프로’에 이어 추가된 모델이다. 이를 통해 삼성전자는 시리즈 전반을 아우르는 라인업을 완성했다.

최신 프로세서를 탑재해 성능과 완성도를 높인 ‘갤럭시 북6’는 40.6㎝(16형)과 35.6㎝(14형) 두 가지 사이즈로 출시된다. 가격은 CPU, 그래픽카드, 메모리 등 세부 사양에 따라 160만 원부터 251만 원까지 구성되며, 색상은 그레이와 실버 두 가지다.

이번 신제품은 전국 삼성스토어 등 오프라인 매장과 삼성닷컴, 오픈마켓 등 온라인몰에서 구매할 수 있다.

갤럭시 북6는 인텔의 최신 ‘코어 울트라 프로세서 시리즈 3’를 탑재해 멀티태스킹과 AI 기반 작업 성능을 강화한 것이 특징이다. 특히 최대 49TOPS 성능의 신경망처리장치(NPU)를 적용해 이미지 편집, 실시간 번역 등 ‘갤럭시 AI’ 기능을 보다 빠르고 안정적으로 수행할 수 있도록 했다.

‘AI 컷아웃’을 통해 이미지 배경을 손쉽게 제거할 수 있으며, 텍스트를 실시간으로 번역하거나 자연어로 파일 검색 및 PC 설정 변경이 가능하다.

배터리 효율도 개선됐다. 전력 관리 최적화를 통해 최대 24시간 동영상 재생이 가능하며, 장시간 사용 환경에서도 안정적인 성능을 유지한다.

디자인은 울트라·프로 모델과 동일하게 대칭과 균형을 강조한 형태를 적용했다. 중앙 정렬 터치패드와 투톤 키보드, 슬림한 14.9㎜ 두께와 1.43㎏(14형 기준)의 경량 설계를 통해 휴대성을 높였다.

확장성도 강화됐다. USB Type-C 2개, Type-A 2개, HDMI, Micro SD 카드 슬롯, 유선 LAN 포트 등을 지원해 별도 어댑터 없이 다양한 주변기기를 연결할 수 있다.

AI PC 수요 증가에 따라 구독형 구매 방식도 확대되는 추세다. 삼성전자에 따르면 올해 1분기 ‘AI 구독클럽’을 통해 PC를 구매한 고객은 전 분기 대비 약 3배 증가했으며, 삼성스토어 구매 고객의 약 25%가 해당 서비스를 선택한 것으로 나타났다.

AI 구독클럽은 24·36·48개월형으로 구성되며 무상 수리와 파손 보상 등을 제공한다. 구독 기간 동안 보증이 연장되고 사용자 과실에 따른 파손까지 보장돼 장기간 안정적인 사용이 가능하다.

정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 “갤럭시 북6는 뛰어난 퍼포먼스와 ‘갤럭시 AI’를 기반으로 플래그십급 성능을 유지하면서도 가격 경쟁력을 갖춘 제품”이라며 “갤럭시 북6와 함께 일상 전반에서 폭넓은 AI 경험을 해보시길 바란다”고 말했다.

한편 삼성전자는 갤럭시 북6 울트라에 인텔 내장 그래픽을 적용한 신규 모델도 함께 선보였다. 해당 모델은 ‘코어 울트라 프로세서 시리즈 7’, 32GB 메모리, 1TB 스토리지로 구성되며 가격은 369만 원이다.