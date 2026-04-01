[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시 보건환경연구원은 봄 신학기를 맞아 지역내 학교 및 유치원의 급식 시설을 대상으로 식중독 예방 검사를 실시한 결과 모든 시설이 위생 기준에 적합한 것으로 나타났다고 1일 밝혔다.

이번 검사는 신학기 식중독 사고를 사전에 차단하기 위해 시·구·군 위생부서 및 교육청과 합동으로 진행됐다.

연구원은 지난달 3일부터 26일까지 유치원과 초·중·고등학교 300여개 급식소에서 수거한 검체 906건을 대상으로 정밀 위생 검사를 시행했다.

검사 항목은 학생들이 섭취하는 조리식품 20건, 음용수 6건, 칼·도마·행주 등 조리기구 880건 등으로 연구원이 대장균, 살모넬라, 황색포도상구균 등 주요 식중독 원인균을 중점 조사한 결과 모든 항목에서 ‘불검출’ 및 ‘적합’ 판정을 받았다.

또 최근 영·유아 노로바이러스 감염증 환자가 급증함에 따라 올해부터 식품의약품안전처와 연계해 영·유아 시설 환경검체에 대한 노로바이러스 검사를 새롭게 도입했다.

현재까지 유치원 7곳의 시설 내 문고리, 완구류, 수도꼭지 등에서 23건을 검사한 결과 노로바이러스는 전혀 검출되지 않아 관리 상태가 양호한 것으로 확인됐다.

신상희 대구시 보건환경연구원장은 “학교급식에 대한 안전성 검사를 지속적으로 강화해 학생들이 안심하고 식사할 수 있는 환경을 조성하겠다”며 “앞으로도 시·교육청과 협력해 식중독 예방에 최선을 다하겠다”고 말했다.