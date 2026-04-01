[헤럴드경제=이상섭 기자] 롯데물산이 지난 31일 서울시 영등포구 양평동 롯데칠성음료 부지(양평동5가 119번지 외 17필지 일원)를 2805억 원에 부동산 개발을 목적으로 매입한다고 공시했다. 잠실 롯데월드타워·몰 완공 이후 약 10년 만의 부동산 개발이다. 롯데물산이 매입한 부지는 약 6400평 규모로 롯데칠성음료가 1965년 매입 후 물류센터, 차량정비기지로 사용해왔다.

해당 부지는 현재 2종 일반주거지역으로 2020년 6월 선유도역 주변 지구단위계획에 따라 특별계획구역으로 지정돼 있다. 일반주거지역이란 시민의 편리한 주거를 위해 주택이 밀집된 지역을 뜻한다. 2종 일반주거지역의 용적률은 서울시 도시계획조례상 200%며, 통상 아파트 같은 공동주택으로 개발된다.

롯데물산은 롯데월드타워·몰 개발 당시 시그니엘 레지던스의 기획부터 분양까지 전 과정을 성공적으로 완수한 바 있다. 복합 개발 및 고급 주거 상품 개발 노하우를 토대로 해당 부지의 최적 개발안을 수립한다는 방침이다.

장재훈 롯데물산 대표이사는 “안정적 수익구조를 기반으로 고부가가치 부동산 발굴과 투자를 핵심으로 하는 부동산 전문 기업으로 도약하겠다”며 “이번 매입 부지의 최적 개발안을 검토 중이며, 지역사회·인허가 당국 등 모든 이해관계자와 상생할 수 있도록 추진할 것”이라고 밝혔다.

한편 롯데물산은 2025년 매출 약 4800억원, 영업이익 약 1300억원을 달성하며 전년 대비 10.3%, 40.0% 각각 증가했다. 롯데월드타워 오피스 공실률 0%대 유지, 쇼핑몰 매출 지속 증가 등이 뒷받침됐다. 현재 서울 주요 업무지구 프라임 오피스 투자 포트폴리오를 갖추고 있으며, 이와 연계된 부동산 자산관리(PM/FM) 사업으로 추가 수익원을 확보하고 있다.