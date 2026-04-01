가정의 달을 앞두고 30만 원 특별 할인 소형차·노후 경유차 보유 고객 대상 추가 혜택

[헤럴드경제=서재근 기자] 쉐보레는 가정의 달을 앞둔 4월 한 달간 전 차종을 대상으로 유류비 지원과 다양한 금융·할인 혜택을 제공하는 특별 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

쉐보레는 2026년형 트랙스 크로스오버 구매 고객을 위해 저금리 할부와 유류비 지원 및 현금 할인 혜택을 제공한다. 유류비 지원 할부 프로그램으로 36개월 기준 연 3.5%이율에 50만원의 유류비를 지원하며, 60개월 기준 연 4.0%의 이율에 30만원의 현금 할인을 제공하는 콤보 할부 프로그램을 운영한다. 특히 2025년 생산 차량 구매 고객에게는 생산 시점에 따라 최대 100만원의 유류비를 추가 지원해 실질적인 구매 혜택을 높였다.

2026년형 트레일블레이저 구매 고객을 위한 금융 혜택도 강화됐다. 36개월 기준 연 4.0%이율에 50만원의 유류비 지원 프로그램을 제공하며, 콤보 할부 프로그램 선택 시 60개월 기준 연 4.5%의 이율에 30만원의 현금 할인 혜택을 받을 수 있다.

아울러 연 4.5% 이율의 72개월 초장기 할부 프로그램을 운영해 월 납입 부담을 낮췄다. 또한 2025년 생산 차량 구매 고객에게는 생산 시점에 따라 최대 100만원의 유류비를 추가로 지원한다.

쉐보레는 가정의 달을 앞두고 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저 구매 고객에게 30만 원의 특별 할인 혜택을 제공한다. 해당 혜택은 미성년자 또는 만 65세 이상 가족을 둔 고객에게 적용되며, 스파크 등 소형차 보유 고객(가족·형제자매 포함)과 5년 이상 노후 경유차를 보유한 고객도 대상이다. 이를 통해 첫 SUV(스포츠유틸리티차량)를 고민하는 젊은 고객, 패밀리카를 찾는 가족 고객, 기존 소형차·노후차 보유 고객까지 아우르는 생활 밀착형 혜택을 제공한다.

풀사이즈 프리미엄 픽업트럭 시에라 구매 고객을 위한 혜택도 대폭 강화됐다. 콤보 할부 프로그램 이용 시에는 500만 원의 현금 할인과 함께 36개월 기준 연 4.5%, 60개월 기준 연 5.0%의 이율로 구매할 수 있다. 현금 할인 대신 0.5%p 이율 할인을 선택할 수 있는 초저리 초장기 프로그램도 운영한다. 또한 생산 시점에 따라 최대 200만원의 유류비를 추가로 지원하며, 픽업트럭 보유 고객(가족·형제자매 포함)에게는 100만원의 할인 혜택이 제공된다.