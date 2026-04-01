초·중학생 16명으로 구성된 제12기 강북구 청소년참여위원회 출범… 28일 발대식 열려 청소년 정책 제안·캠페인 참여 통한 권익 증진 본격화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구는 지난 28일 구청 다목적회의실에서 ‘제12기 강북구 청소년참여위원회’ 발대식을 개최했다.

이날 발대식에서는 위촉장 수여와 질의응답이 진행됐으며, 향후 위원회 운영 방향과 활동 계획에 대한 논의도 이뤄졌다.

제12기 청소년참여위원회는 초등학생과 중학생 등 총 16명으로 구성돼 다양한 연령대의 의견을 폭넓게 반영할 수 있도록 꾸려졌다. 위원들은 앞으로 강북구 청소년 정책 제안과 정책 실천 캠페인 등 다양한 활동을 통해 청소년들의 목소리를 직접 전달하고 정책에 반영하는 역할을 수행할 예정이다.

강북구 청소년참여위원회는 2023년까지 운영된 이후 공백기를 거쳐 올해 재출범했다. 구는 이번 재출범을 통해 청소년이 지방자치단체 정책 및 사업 과정에 주체적으로 참여할 수 있는 기반을 마련하고, 정책 실효성을 높이는 동시에 청소년 권익 증진에도 기여할 것으로 기대하고 있다.