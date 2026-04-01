‘청년이 머무르고 싶은 중랑’… 3대 목표·5개 분야 50개 과제 구성 중랑청년청 이용자 1만 2732명… 청년 커뮤니티 공간으로 자리잡아

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 청년정책 추진 방향을 담은 ‘2026년 청년정책 기본계획’을 수립했다.

구는 3월 30일 청년정책위원회 정기회의를 열고, 앞서 3월 26일에는 제7기 중랑청년네트워크 회의를 통해 청년들의 의견을 수렴했다.

이번 회의에서는 청년의 현실을 반영한 정책 방향을 논의하고 기본계획을 확정했다.

이번 계획은 ‘청년이 머무르고 싶은 중랑’을 목표로 ▲청년 역량 강화 ▲청년 활동 확대 ▲청년 기반시설 확충 등 3대 목표와 ▲참여 확대·권리 보호 ▲능력 개발·고용 ▲주거·금융·생활·건강 ▲문화·체육 ▲청년시설 운영 등 5개 분야, 총 50개 과제로 구성됐다. 특히 정책 참여 확대를 위해 세부 과제를 지난해 29개에서 50개로 늘렸다.

구는 청년이 정책의 대상에 머무르지 않고 직접 참여하는 주체가 될 수 있도록 청년정책위원회와 청년네트워크를 중심으로 참여 기반을 강화하고, 맞춤형 지원과 시설 확충을 지속해 나갈 계획이다.

청년 정책의 거점인 ‘중랑청년청’은 2024년 9월 개관 이후 1만 2732명이 이용하며 청년 활동 공간으로 자리 잡고 있다. 공유 스튜디오, 개인 작업 공간, 열린 공간, 프로그램실 등을 갖추고 재테크 교육과 취·창업 프로그램 등 청년들의 자립을 지원하고 있다.

이와 함께 구는 현장 소통 창구인 ‘중랑마실’을 통해 청년 의견을 수렴하고 있다. 최근 청년네트워크와의 간담회에서 제시된 취업, 주거, 여가 관련 의견은 정책 과제로 검토해 단계적으로 반영할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “청년의 목소리를 정책에 충실히 반영하는 것이 중요하다”며 “청년들이 중랑에서 안정적으로 미래를 준비할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.