[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 사유리가 아들 젠의 근황을 전했다.

사유리는 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 젠이 직접 만든 그림책 사진과 영상을 게시했다. 공개된 영상 속에서 젠은 ‘I Love My Dog’이라는 제목의 그림책을 만들며 창작 활동에 열중하는 모습을 보였다.

특히 젠은 작가 이름을 적는 칸에 자신의 이름을 ‘Zen Lee(이젠)’라고 적어 눈길을 끌었다. 이를 본 사유리가 “Lee가 누구냐”라고 묻자 젠은 “내 이름이다”라고 답했다. 사유리는 “젠은 자기가 한국인인 줄 아는 것 같다”라고 덧붙이며 웃음을 자아냈다.

사유리는 “나 어릴 때 취미가 그림책 만들고 글 쓰는 거였다. 젠이 그림책 그리는 모습을 보면 마치 어린 시절의 나를 보는 것 같다”며 남다른 애정을 드러냈다.

한편 사유리는 지난 2020년, 미혼 상태로 일본에서 서양인 정자를 기증받아 아들 젠을 출산해 큰 화제를 모았다. 현재는 싱글맘으로서 홀로 젠을 양육하며, 일과 육아를 병행하는 일상을 꾸준히 공유하고 있다.