시청역·군자차량기지·신답승무사업소 등 방문해 현황 점검 및 직원 목소리 경청 30일 취임사에서 강조한 타협 없는 안전·소통 중심의 경영 의지 담긴 행보 김태균 사장 “안전한 지하철 위해 애쓰는 1만 6000여 직원들의 노고 피부로 느껴”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사 제4대 사장으로 취임한 김태균 사장이 첫 공식 일정으로 지하철 역사와 차량기지를 찾는 등 본격적인 현장경영에 나섰다.

서울교통공사는 30일 아침 오세훈 서울시장으로부터 임명장을 받은 김태균 신임 사장이 회사 내부망에 취임사를 게시하는 것으로 취임식을 대신하고, 현장 직원들의 목소리를 듣고 격려하는 것으로 첫 행보를 시작했다고 밝혔다.

김태균 사장은 가장 먼저 1호선 시청역 고객안전실을 찾았다. 역 직원 및 자회사 직원 등과 인사를 나눈 후 시청 인근에서 빈번하게 발생하는 집회로 인한 역 관리의 어려움 등 직원들의 실질적인 고충을 청취했다.

아울러, 비상용품함, 교통카드 키오스크, 환기시스템 등 역사 곳곳에 설치된 주요 시설물을 살피고, 시민 불편이 발생하지 않도록 상시적인 점검과 조치를 강조했다.

이어 지하철 1·2호선 운행 전동차의 정비를 담당하고 있는 군자차량기지로 이동해 직원들을 만났다. 전동차 중정비 업무가 한창인 주공장과 일상 검수 등이 이뤄지는 검수고를 둘러보며 정비 현황을 점검했다.

이 자리에서 김태균 사장은 “안전한 지하철을 위해 애쓰시는 1만 6000여 직원들의 땀을 직접 보고 나니, 그 노고를 피부로 느끼게 된다”며 “앞으로도 안전을 최우선으로 철저한 정비에 만전을 기해줄 것”을 당부했다.

오후에도 6호선 녹사평역과 신답승무사업소를 방문해 건의 사항을 경청하는 등 현장 직원들과 소통하는 시간을 가졌다.

김태균 사장은 이날 3개 노동조합과도 차담회를 가졌다. 오전과 오후에 걸쳐 3개 노동조합 사무실을 순차적으로 찾아 노사 간 협력 방안에 대한 구체적 의견을 나눴다.

서울교통공사에는 서울교통공사노동조합, 서울교통공사통합노동조합, 서울교통공사 올바른노동조합이 있다.

김태균 사장은 취임사에서도 주요 경영 원칙으로 타협 없는 안전과 편견 없는 소통을 제시했다. “안전에 관해서는 보고서보다 현장의 목소리를 더 신뢰하고, 안전한 지하철을 위해 여러분과 함께 현장에서 호흡하겠다”며 “작은 사안이라도 끝까지 듣고 결정함으로써 소통하는 조직문화를 만들어 가겠다”고 의지를 내비쳤다.

김태균 사장이 취임 후 가장 먼저 처리한 1호 결재 역시 ‘안전경영 및 안전보건경영 방침 추진(안)’으로, 안전 최우선 경영의 신호탄이 됐다.