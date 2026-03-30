[헤럴드경제=이원율 기자]‘골프 황제‘ 타이거 우즈가 28일(한국시간) 교통사고로 인해 4월 초 마스터스 출전이나 2027년 라이더컵 단장직 수행이 어려울 것이라는 전망이 나왔다.

AP통신은 29일 ‘플로리다주에서 음주 또는 약물 운전으로 체포됐다가 석방된 우즈의 미래가 불확실해졌다’는 제목의 기사에서 우즈의 복귀 시나리오가 사실상 “올 스톱” 상태가 될 것이라고 내다봤다.

우즈는 전날 미국 플로리다주 마틴 카운티 주피터 아일랜드의 왕복 2차선 도로에서 운전대를 잡았다가 다른 차량과 충돌했다.

우즈는 사고 후 조수석 쪽 창문으로 차량에서 빠져나왔다. 큰 부상은 없는 상태였다.

음주 측정기 검사 결과는 음성이었지만, 소변 검사는 거부했다.

지역 경찰은 “우즈가 전형적인 운전 능력 저하 상태였다”며 우즈가 약물에 취한 상태에서 운전했을 가능성에 무게를 두는 분위기다.

USA투데이는 플로리다주 법령을 인용해 “적법한 검사를 거부할 경우 최대 60일의 징역형과 500달러 이하 벌금, 면허 정지 처분을 받을 수 있다”고 전했다.

우즈는 보석금을 내고 석방됐다. 하지만 4월 초 시즌 첫 메이저 대회인 마스터스 출전은 사실상 어려워졌다는 말이 나온다.

1975년생으로 올해 만 50세인 우즈가 실제 골프장에서 열린 공식 대회에 최근 출전한 사례는 2024년 7월 디오픈이다.

AP통신은 “우즈는 음주 또는 약물 운전, 재물 손괴, 소변 검사 거부 혐의로 기소될 것”이라며 “우즈의 매니지먼트 회사나 미국프로골프(PGA) 투어는 이 일에 대해 코멘트하지 않았다”고 했다.

우즈는 2027년 아일랜드에서 열리는 미국과 유럽의 남자 골프 대항전 라이더컵에 미국 단장직을 제안받고 고민 중이라고 밝힌 바 있다.

4월 초에는 미국 조지아주 오거스타에서 오거스타 내셔널의 프레드 리들리 회장과 함께 우즈의 디자인팀이 설계한 시립 코스 공개 행사에도 참석할 예정이다.

한편 석방된 우즈가 낸 보석금의 액수는 공개되지 않았다.

보안관실은 우즈의 머그샷도 공개했다. 우즈는 사고 당시 입었던 푸른색 셔츠 차림으로, 충혈된 눈으로 카메라를 응시하고 있었다.

우즈는 사고 당시 소형 트레일러를 연결한 픽업트럭을 추월하려다 충돌했고, 그 충격으로 차량이 전복됐다.