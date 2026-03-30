실물카드 결제는 0.4% 줄어

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난해 모바일 기기 등을 통한 결제 규모가 7.3% 급증했다. 전체 카드 결제에서 모바일 기기가 차지하는 비중도 1.9%포인트 커졌다.

한국은행이 30일 발표한 ‘국내 지급결제 동향’에 따르면 지난해 개인·법인의 신용·체크카드(전업카드사 등·국내 가맹점) 하루 이용액은 3조1000억원으로 전년보다 3.6% 늘었다.

특히 모바일 기기 등(모바일·PC·전화자동응답·생체인식)을 통한 결제가 1조7000억원으로 7.3% 급증했다.

이 결제 방식에는 온라인 쇼핑 등에서 이뤄지는 비대면 결제뿐 아니라 현장에서 모바일기기를 단말기(카드단말기·QR코드 리더기 등)에 접촉해 결제하는 경우도 포함된다.

반대로 실물카드 결제(1조4000억원)는 0.4% 감소했다.

이에 따라 모바일 기기 등이 전체 카드 결제에서 차지하는 비중도 2024년 52.4%에서 지난해 54.3%로 1.9%포인트 커졌다.

모바일 기기 등을 활용한 카드 결제 중 카드 기반 ‘간편지급’ 서비스의 비중도 51.1%에서 51.9%로 0.8%포인트 커졌다. 간편지급은 지난 2015년 3월 공인인증서가 폐지된 뒤 지문·얼굴 등 생체정보, 비밀번호를 비롯한 간편 인증 수단만으로 지급과 송금이 가능한 서비스를 말한다.

아울러 지난해 국내은행의 인터넷뱅킹(모바일뱅킹 포함) 하루 평균 이용 규모는 2829만건, 90조1000억원으로 각 10.9%, 3.4% 증가했다.