지하 4층~지상 45층, 총 1483세대 규모

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 신길1구역 공공재개발 정비사업을 수주했다고 30일 밝혔다.

현대건설에 따르면 신길1구역 사업시행자인 한국토지주택공사(LH)는 지난 28일 ‘시공사 선정을 위한 주민총회’를 개최하고 현대건설을 시공사로 선정했다.

신길1구역 공공재개발 정비사업은 영등포구 신길동 147-80번지 일원에 지하 4층~지상 45층, 총 1483세대 규모의 공동주택과 부대복리시설을 조성하는 사업이다. 공사비는 6607억원 규모다.

신길1구역은 2005년 신길뉴타운으로 지정됐으나 2017년 재정비총진계획 해제로 사업이 중단되며 장기간 어려움을 겪었다. 2021년 공공재개발 후보지로 선정되며 사업이 재추진됐고, 2025년 LH와 사업시행 약정을 체결했다. 이번 시공사 선정을 계기로 사업이 본격화될 전망이다.

현대건설이 단지명으로 제안한 ‘힐스테이트 신길클레온(HILLSTATE SINGIL CLAON)’은 ‘밝고 선명함’을 뜻하는 ‘클레어(Clare)’와 ‘상승’을 의미하는 ‘온(On)’을 결합한 것으로 신길의 미래 가치를 상징한다.

사업지는 지하철 1·5호선 신길역과 신림선(대방역·서울지방병무청역)을 이용할 수 있는 교통 요충지에 위치해있다. 향후 신안산선 개통까지 예정돼 여의도와 도심 접근성이 개선될 전망이다. 인근에는 더현대서울·타임스퀘어 등 상업시설과 대방공원·여의도 한강공원 등이 가까워 주거 여건도 양호하다.

현대건설은 신길1구역을 지역 대표 랜드마크로 완성하기 위해 약 150m 높이에 스카이 커뮤니티를 배치하고 여의도와 한강까지 이어지는 조망을 확보했다. 또한 전 세대 4베이(BAY) 이상 설계를 적용해 채광과 통풍, 공간 활용도를 극대화했다.

단지 설계는 주거 쾌적성과 상품성을 극대화하는 방향으로 계획됐다. 주동 수를 14개 동에서 11개 동으로 조정해 세대 간 간섭을 최소화했으며, 3300평 규모의 중앙광장을 중심으로 공원과 단지를 유기적으로 연결해 ‘공원을 품은 단지’로 구현했다.

현대건설 관계자는 “신길1구역은 신길뉴타운을 완성하는 핵심 사업지”라며 “차별화된 단지 설계를 통해 지역을 대표하는 랜드마크 단지로 완성하겠다”고 밝혔다.