2~4일 경선서 결선진출자를 단일 후보로 2028년 총선 시장임기 단축…통합단체장 선출해야

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당 대전시장 경선 후보인 장종태·장철민 의원은 다가올 경선 결과에 따른 단일화를 전격 선언하고, 충청권을 통합하겠다고 이루겠다고 밝혔다.

두 의원은 30일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “저희 두 사람은 누가 대전시장이 되더라도 2028년 총선에 맞춰 시장 임기를 단축하고 통합 단체장을 선출해야 한다는 데 뜻을 같이했다”며 이같이 말했다.

이어 “저희는 ‘유능한 통합연대’의 이름으로 단일화에 합의했다”며 “4월 2~4일 진행되는 경선에서결선에 진출하는 후보를 단일후보로 하겠다. 결선에서 서로를 전적으로 지지할 것을 약속한다”고 말했다.

이들이 후보 단일화에 합의한 건 이재명 정부 국정과제인 ‘5극3특’을 완수하고 충청권 통합을 이루기 위해서다. 두 후보는 당내 경쟁자인 허태정 후보를 겨냥해 “대전·충남 행정통합이 무산된 이후 충청권 통합의 불씨를 다시 살리기 위해 제안된 ‘통합 방안 원포인트 토론회’가 허 예비후보의 거부로 끝내 무산됐다”고 말했다.

또 “이는 통합의 의지는 물론, 이재명 정부 국정과제에 대한 실천 의지가 부족하다는 것을 스스로 드러낸 것”이라며 “중앙정치 경험 없이 지역에만 머무르는 호족 정치로는 이 대통령과 진정한 국정 호흡을 맞추기 어렵다”고 지적했다.

아울러 두 후보는 “대전에는 이재명 정부와 완벽한 원팀이 돼 대전과 대한민국을 이끌어갈 시장이 절실히 필요하다”며 “저희 두 사람은 이번 당내 경선 과정에서 둘 중 누구라도 결선에 진출한다면 서로 전적으로 지지하고 모든 힘을 합쳐 압도적 승리를 이뤄낼 것을 굳게 약속드린다”고 했다.