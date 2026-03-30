한일시멘트, AI드론 투입…안전확보·비용절감 기대

한일시멘트가 위험작업과 재고량 파악에 AI가 탑재된 드론을 활용한다.

30일 이 회사에 따르면, 최근 산업용 드론을 단양공장에 도입했으며, 드론 운영을 위해 직원 10명이 조종자격을 취득했다. 시범운영을 거쳐 4월부터 작업에 투입한다.

드론에는 AI소프트웨어가 탑재돼 있어 공간을 인식해 3D지도로 변환한다. 이 기능을 바탕으로 좁은 실내공간도 충돌 없이 안전하게 비행할 수 있다. 창고나 야적장 안에 쌓인 재고량도 정확히 측정해준다.

시멘트 회사들은 석회석과 유연탄 외에도 석탄재, 점토 같은 부원료를 쌓아놓고 활용한다. 분기당 한 차례에 그쳤던 재고측정이 드론 도입 이후 월 1회로 늘어나게 돼 정밀한 재고관리가 가능할 것으로 기대된다.

드론 활용의 최대 장점은 안전성 확보. 먼지가 많고 좁은 설비내부 점검 시 작업자 대신 드론을 투입하면 질식사고 위험을 줄일 수 있다. 또한 높은 곳에 위치한 배관의 두께를 측정 후 부식 혹은 마모상태를 판단할 수 있다. 작업자 투입에 따른 추락사고 위험 없이 설비관리가 가능하다.

비용과 시간절감 효과도 있다고 한다. 재고량 측정을 위해 외부 전문업체에 의뢰하던 비용이 줄게 됐으며, 설비 점검용 임시발판(비계)을 설치할 필요가 없어져 비용과 시간을 아낄 수 있게 됐다고 회사 측은 전했다.

한일시멘트 관계자는 “작업자 안전을 위해 도입한 드론이 재고·생산관리의 효율성도 높여줄 것으로 기대된다. 드론에 열화상 촬영 등 기능을 추가하고 운영범위를 점차 넓혀갈 계획”이라고 했다.