개관전 ‘큐비스트: 시각의 혁신가들’…피카소 무대막 최초 공개 샤갈·마티스·브랑쿠시까지… 4년 전시 라인업 공개

[헤럴드경제=김현경 기자] 프랑스 국립 근현대미술관 퐁피두센터의 컬렉션을 오는 6월부터 국내에서 만날 수 있게 된다.

한화문화재단과 프랑스 퐁피두센터의 파트너십으로 설립된 ‘퐁피두센터 한화’가 6월 4일 서울 여의도 63빌딩에 개관한다.

퐁피두센터는 파블로 피카소, 바실리 칸딘스키, 앙리 마티스, 마르크 샤갈, 소니아 들로네 등 모더니즘과 동시대 미술의 대표작을 포함한 방대한 컬렉션으로 잘 알려져 있다. 퐁피두센터 한화는 향후 4년간 퐁피두의 소장품을 기반으로 한 기획전을 연 2회씩 개최한다.

퐁피두 소장품 전시 외에도 한국 및 글로벌 동시대 미술에 초점을 맞춘 자체 기획전을 연 2~3회 선보이며, 국제적 미술사 흐름과 현재 담론을 한국의 문화적 맥락 속에서 연결하는 프로그램을 이어갈 계획이다.

퐁피두센터 한화는 프랑스 퐁피두센터의 혁신적 DNA를 공유하면서도 한국의 사회문화적 맥락 속에서 컬렉션을 새롭게 해석하는 독자적인 미래형 미술관을 지향한다. 소장품을 전시로 소개하는데 그치지 않고, 한국–프랑스 공동 큐레이터십을 기반으로 연구, 해석, 교육 프로그램까지 확장해 나갈 계획이다. 나아가 서울 여의도에 자리한 새로운 문화예술 랜드마크로서, 일상과 예술을 연결하는 열린 공간으로 자리매김할 예정이다.

퐁피두센터 한화 건물은 과거 아쿠아리움이 있던 63빌딩 별관을 전면 리모델링해 각 500평 규모의 메인 전시실 2개를 갖춘 미술관으로 새롭게 재탄생했다. 낮에는 자연광이 깊숙이 스며들고, 밤에는 도심으로 빛이 퍼져 나가는 ‘빛의 상자’ 콘셉트로 설계했다. 외관은 63빌딩의 수직성과 대비되는 수평적 ‘빛의 띠’ 형태와, 전통 기와의 곡선을 연상시키는 반투명 이중유리 외피가 특징이다. 설계는 루브르박물관 리노베이션, 엘리제궁, 인천국제공항 프로젝트 등을 맡았던 프랑스의 건축 거장 장-미셸 빌모트가 맡았다.

6월 4일 개막하는 개관전 ‘큐비스트: 시각의 혁신가들(The Cubists: Inventing Modern Vision)’ 은 20세기 미술의 전환점을 이룬 예술 운동 큐비즘(입체주의)에 주목한다. 모던 아트의 새로운 시각을 연 큐비즘을 통해 퐁피두센터 한화의 ‘새로운 시작’을 알린다. 이번 전시는 한국–프랑스 공동 큐레이터십을 통해 기획됐으며, 전시실 2개를 합쳐 총 1000평 공간에서 선보이는 대규모 기획전이다.

피카소, 조르주 브라크, 페르낭 레제, 후안 그리스, 들로네 등 큐비즘 대표 작가를 비롯해 알베르 글레이즈, 아메데 오장팡, 나탈리아 곤차로바 등 국내에서 접하기 어려웠던 작가들도 소개한다. 큐비즘의 탄생부터 확산, 국제적 전개에 이르는 과정을 연대기적 흐름 속에서 조망하며, 총 40여 명에 이르는 다양한 작가들의 회화와 조각 90여 점을 8개 섹션으로 나눠 선보인다. 그동안 국내에 공개되지 않았던 작품도 다수 포함되는데, 특히 피카소가 직접 제작한 대형 발레 무대막이 최초 공개된다.

특별 섹션 ‘KOREA FOCUS’ 에서는 20세기 전반 한국 근대 예술 형성 과정에서 파리가 지녔던 상징적, 문화적 의미를 재조명한다. 서구의 입체주의 사조와 당시 한국의 미술, 사진, 문학, 무용 등 다양한 예술 분야의 교차점을 입체적으로 살펴보며, 큐비즘 이후 아방가르드 운동이 한국 근현대 미술에 어떻게 이어졌는지 조명한다.

퐁피두센터 한화는 개관 후 4년간 퐁피두센터 소장품에 기반한 20세기 모던 아트의 주요 흐름을 조명하는 동시에, 아방가르드의 혁신성, 매체와 장르의 다양성을 반영한 다채로운 전시 프로그램을 전개할 계획이다.

큐비즘에 이어 ‘마르크 샤갈’, ‘바실리 칸딘스키’, ‘앙리 마티스와 야수주의’ 등 거장들의 전시가 2027년까지 이어진다. 이후 초현실주의와 추상미술을 집중 조명하고, 미술사에서 주변부에 머물렀던 여성 작가들도 전면에 소개할 예정이다. 또한 추상 조각의 선구자로 불리는 콘스탄틴 브랑쿠시의 국내 첫 대규모 전시도 기획 중이다.

이 밖에도 21세기 디지털·인공지능(AI) 혁명의 기원을 되짚는 초기 디지털 아트 등 퐁피두 컬렉션의 대표작과 깊이 있는 해석이 결합된 수준 높은 전시 경험을 이어갈 예정이다.

로랑 르봉 프랑스 퐁피두센터장은 “미술관은 단지 그 건물만으로 정의되지 않으며, 전 세계와 나눌 수 있는 정신과 가치, 전문성이 곧 미술관의 본질을 이룬다”며 “퐁피두센터 한화의 개관은 우리 미술관 역사에서 중요한 이정표이자, 역동적인 한국 문화예술 현장과 새로운 관람객을 만나는 뜻깊은 기회가 될 것”이라고 말했다.

이성수 한화문화재단 이사장은 “퐁피두센터 한화는 예술과 기술, 미래가 연결되는 열린 미술관으로서 서울의 일상 속에서 세계적인 아트 컬렉션과 만나는 새로운 경험을 선사할 것”이라면서 “재단의 뉴욕 전시 공간 ‘스페이스 제로원’과 함께 한국 문화가 세계와 만나는 새로운 지평을 열어가겠다”고 밝혔다.