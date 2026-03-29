[헤럴드경제=김현일 기자] 미국 부통령이 최근 대이란 전쟁의 조기 종전 가능성을 시사했다.

밴스 부통령은 지난 27일(현지시간) 팟캐스트 ‘더 베니 쇼’와의 인터뷰에서 “(도널드 트럼프) 대통령은 ‘우리는 1년, 2년 더 이란에 있는 것에 관심이 없다’는 점에 대해 매우 분명히 밝혀왔다고 생각한다”고 말했다.

이어 밴스 부통령은 “우리는 거기서(대이란 전쟁에서) 곧 빠져 나올 것(We‘re going to be out of there soon)이며, 유가는 다시 내려갈 것”이라고 밝혔다.

다만 밴스 부통령은 “트럼프 대통령은 우리가 우리의 (대이란 전쟁과 관련한) 군사 목표를 대부분 달성했다고 말해왔다”며 “대통령은 우리가 떠난 뒤(전쟁종료후)에도 매우, 매우 오랜 기간 다시 이 일을 해야 할 필요가 없도록 하기 위해 잠시 동안 더 (전쟁을) 지속할 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령 열성 지지 세력인 이른바 ‘마가’(MAGA·Make America Great Again·미국을 다시 위대하게·트럼프의 선거 구호)가 미는 차기 대선주자 1순위로 꼽히는 밴스 부통령은 이란과의 전쟁 개전에 대해 트럼프 대통령에 비해 신중한 입장이었던 것으로 알려져있다.