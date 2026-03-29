29일 광주 배심원 토론회 개최 광주공항 부지에 문화산업단지 조성

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보는 29일 광주 조선대 서석홀에서 열린 ‘정책배심원 심층토론회’에서 광주권 발전 전략으로, 광주공항․마륵동 탄약고 500만 평을 융복합 문화산업단지로 조성해 광주의 랜드마크로 키우겠다는 비전을 제시했다.

반도체․인공지능 연구단지와 컨벤션․호텔 등 관광 리조트가 어우러진, 부산 센텀시티를 능가하는 첨단 융복합산업 콤플렉스를 광주권에 조성하겠다는 의지도 밝혔다.

그는 특히 한국에너지 공대 설립, 햇빛․바람 연금 등 재생에너지 기반 확충, AI 데이터센터․인공태양 유치 등 자신의 이뤄낸 성과를 하나하나 예로 들며, “이 모두가 이재명 대통령과 긴밀하게 소통한 결과”라는 점을 강조했다.

또 ‘전남에서 성과를 낸 사람이 광주에서도 제대로 된 성과를 낼 수 있다’는 말로, 자신이 ‘준비된 통합특별시장 후보’임을 내세웠다.

‘1호 공약과 비전’을 묻는 배심원단 질문에는, 최근 중동전쟁 등으로 더 어려워진 지역경제 회생을 위해, 또 고통받는 중소기업․취약계층 지원을 위해 취임과 동시에 ‘비상경제상황실’을 운영하는 등 민생을 좀 더 가깝게 보듬겠다는 각오를 내비쳤다. 장기적으로는 첨단 반도체 기업을 대거 유치해, 전남광주의 산업지도를 바꾸겠다는 포부도 덧붙였다.

광주의 놀거리가 부족하다는 한 배심원단의 아쉬움에 대해서는 ‘꿀잼 광주’를 위해 K-POP 아레나, 제2 에버랜드를 조성해 광주를 세계인이 찾는 문화관광수도로 육성하겠다고 약속했다. 민주화의 성지 빛고을을 상징하는 ‘5․18 세계 민주주의 전당’을 건립하는 방안도 내놨다.

김 예비후보는 “약속하면 반드시 지키는 사람, 저 김영록이 한번 내세운 공약은 반드시 지키겠다”며 “풍부한 행정경험과 소통능력을 바탕으로 우리 특별시민이 원하는, 또 대통령이 원하는 통합시장이 될 것”이라고 밝혔다.