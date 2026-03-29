29일 광주 배심원 토론회 개최

광주공항 부지에 문화산업단지 조성

김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보가 29일 광주 조선대 서석홀에서 열린 ‘정책배심원 심층토론회’에서 광주권 발전 전략을 제시하고 있다.
김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보가 29일 광주 조선대 서석홀에서 열린 ‘정책배심원 심층토론회’에서 광주권 발전 전략을 제시하고 있다.

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보는 29일 광주 조선대 서석홀에서 열린 ‘정책배심원 심층토론회’에서 광주권 발전 전략으로, 광주공항․마륵동 탄약고 500만 평을 융복합 문화산업단지로 조성해 광주의 랜드마크로 키우겠다는 비전을 제시했다.

반도체․인공지능 연구단지와 컨벤션․호텔 등 관광 리조트가 어우러진, 부산 센텀시티를 능가하는 첨단 융복합산업 콤플렉스를 광주권에 조성하겠다는 의지도 밝혔다.

그는 특히 한국에너지 공대 설립, 햇빛․바람 연금 등 재생에너지 기반 확충, AI 데이터센터․인공태양 유치 등 자신의 이뤄낸 성과를 하나하나 예로 들며, “이 모두가 이재명 대통령과 긴밀하게 소통한 결과”라는 점을 강조했다.

또 ‘전남에서 성과를 낸 사람이 광주에서도 제대로 된 성과를 낼 수 있다’는 말로, 자신이 ‘준비된 통합특별시장 후보’임을 내세웠다.

‘1호 공약과 비전’을 묻는 배심원단 질문에는, 최근 중동전쟁 등으로 더 어려워진 지역경제 회생을 위해, 또 고통받는 중소기업․취약계층 지원을 위해 취임과 동시에 ‘비상경제상황실’을 운영하는 등 민생을 좀 더 가깝게 보듬겠다는 각오를 내비쳤다. 장기적으로는 첨단 반도체 기업을 대거 유치해, 전남광주의 산업지도를 바꾸겠다는 포부도 덧붙였다.

광주의 놀거리가 부족하다는 한 배심원단의 아쉬움에 대해서는 ‘꿀잼 광주’를 위해 K-POP 아레나, 제2 에버랜드를 조성해 광주를 세계인이 찾는 문화관광수도로 육성하겠다고 약속했다. 민주화의 성지 빛고을을 상징하는 ‘5․18 세계 민주주의 전당’을 건립하는 방안도 내놨다.

김 예비후보는 “약속하면 반드시 지키는 사람, 저 김영록이 한번 내세운 공약은 반드시 지키겠다”며 “풍부한 행정경험과 소통능력을 바탕으로 우리 특별시민이 원하는, 또 대통령이 원하는 통합시장이 될 것”이라고 밝혔다.


sij@heraldcorp.com