“제주 4·3 명예회복 위해 최선 다할 것”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 29일 제주 4·3 평화공원을 찾아 “제주 4·3을 기억하며 국가폭력의 재발을 막기 위해, 민형사 시효제도를 폐기하겠다”고 했다.

이 대통령은 이날 김혜경 여사와 국가기념일인 ‘제주 4·3 희생자 추념일’을 앞두고 평화공원을 찾아 방명록을 작성하며 이같이 남겼다.

이어 이 대통령 내외는 희생자 1만 5126분의 위패가 모셔진 ‘위패봉안실’과 4·3 당시 행방불명돼 시신조차 찾지 못한 희생자들의 표석이 설치된 ‘행방불명인 표석’을 찾아 희생자들을 추모했다.

이 대통령이 방명록을 글귀를 본 임문철 제주4·3평화재단 이사장을 비롯한 관계자들은 문구를 보고 박수로 호응했다.

참배 이후 이 대통령 내외는 제주 4·3 희생자 유족들과 오찬을 함께하며 아픔을 나누고 위로하는 시간을 가졌다.

오찬 간담회에는 윤호중 행정안전부 장관과 오영훈 제주도지사, 김한규·문대림·위성곤 국회의원을 비롯해 김장범 제주 4·3희생자 유족회 회장, 임문철 제주 4·3 평화재단 이사장, 오인권 제주 4·3 생존 희생자 후유장애인협회장 등이 참석했다.

이 대통령은 모두발언에서 “제주 4·3은 결코 잊어서는 안될 역사”라고 강조하며, 4·3의 진실을 알리기 위해 분투해 온 유족과 제주도민의 헌신에 존경과 감사를 표했다. 이어 “제주 4·3의 명예회복을 위해 최선을 다하겠다”며 “왜곡과 폄훼에 대응할 수 있도록 국회와의 논의를 통해 제도 개선을 추진하겠다”고 말했다.

또 “9차 희생자·유족 신고 기간과 가족관계 작성 및 정정 등의 기간을 연장하고, 세계기록유산으로 등재된 제주 4·3 기록물이 평화의 상징이 될 수 있도록 아카이브 기록관 건립을 적극 추진할 것”이라고 밝혔다.

아울러 4·3사건 진압 공로 서훈에 대한 취소 근거를 마련하고, 국가폭력 범죄에 대한 공소와 소멸시효를 배제해 또 다른 4·3을 방지하는 입법을 재추진하겠다고 강조했다.

이 대통령은 앞으로도 제주 4·3의 가치가 우리 사회를 하나로 모으고 나아가 전 세계에 널리 퍼질 수 있도록 최선을 다하겠다는 의지를 밝혔다.

이어 내년에는 공식 추념식에서 뵙도록 하겠다는 이 대통령의 발언과 함께 90분 넘게 진행한 오찬 간담회는 마무리됐다.