“결코 역사 잊어서는 안 돼”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 28일 일본군 ‘위안부’ 피해자 A씨가 전날 별세한 것에 대해 “비통한 마음으로 삼가 고인의 명복을 빈다”며 “모든 집을 내려놓으시고 부디 평온하시길 온 마음으로 기원한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 페이스북에 올린 글에서 이같이 언급한 뒤 “머리 숙여 깊은 애도를 표한다. 고인의 숭고한 뜻과 용기를 오래도록 기억하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “고인께서는 인간의 존엄이 철저히 유린당한 시대를 온몸으로 견뎌냈고, 참혹한 고통을 딛고 세상에 나와 진실을 증언했다”며 “우리 모두에게 결코 역사를 잊어서는 안 된다는 사실을 일깨워주셨고, 다음 세대가 정의롭고 평화로운 세상에서 살아갈 수 있도록 해야 한다는 과제를 남겨줬다”고 전했다.

이 대통령은 “정부는 일본군 ‘위안부’ 피해자분들의 명예와 존엄을 회복하기 위해 할 수 있는 모든 것을 다하겠다”며 “다시는 이런 비극이 반복되지 않도록 인권과 평화의 가치를 굳건히 세워가겠다”고 밝혔다.

앞서 성평등가족부는 전날 피해자 할머니 A씨의 별세 소식을 전했다. 다만 유가족의 요청에 따라 고인의 인적 사항은 공개되지 않았다.