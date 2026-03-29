봄철 나들이 전 파악하면 유용한 보험 점검 이렇게 산악사고 연평균 1만 건…레저보험으로 골절 대비 졸음운전 치사율 음주의 2배…원데이 보험 활용법 지자체 자전거보험 자동가입…사고일 3년내 소급 어린이 안전사고 봄철 ‘쑥’…미니상해보험 유용해

[헤럴드경제=박성준 기자] 나들이객이 본격적으로 늘어나는 봄은 위험한 계절이기도 하다. 소방청에 따르면 최근 3년간(2022~2024) 산악사고 구조활동 건수는 연평균 1만건을 넘었다. 사고 원인의 38%는 실족(미끄러짐), 25%는 조난이었으며, 전체의 절반 이상이 주말에 집중됐다. 봄꽃이나 경관에 눈을 뺏기다 발을 헛디디는 경우가 많아, 처리건수 대비 인명피해 비율은 봄철(3~4월)이 연중 가장 높은 것으로 분석됐다.

등산·러닝 전 커피값으로 내 무릎 지킨다

이런 위험에 대비할 수 있는 것이 하루 단위로 가입하는 레저·미니보험이다. 이런 레저·미니보험의 공통된 장점은 가입 절차가 간편하고 보험료 부담이 낮다는 점이다. 특히 골절진단비·상해입원일당 같은 정액형 담보는 기존 실손의료보험과 별도로 중복 수령이 가능하다. 이미 다른 보험에서 상해진단비를 받았더라도 감액 없이 별도로 추가 지급되는 구조다.

삼성화재의 다이렉트 틈만 나면 여가생활보험은 러닝·자전거·등산·캠핑 등 여가활동별 특성을 반영한 맞춤형 구성이 가능하다. 예컨대 러닝은 허리·골반, 발·발목·다리 골절 진단비와 근골격계 손상 수술비 등 하체 위주의 보장에 집중하고, 등산은 어깨·팔·손목 등 상체 상해까지 포괄한다. 등산 하루, 캠핑 2박 3일 등 실제 일정에 맞춰 필요한 기간만큼만 가입할 수 있다. NH농협손해보험의 레저상해보험은 만 1세부터 80세까지 가입할 수 있으며, 골절 진단 시 50만원, 흉추·요추 등 ‘5대 골절’ 진단 시 최대 250만 원까지 보장하는 등 야외 활동에서 빈번한 골절 사고에 대한 보장이 두텁다.

졸음운전, 음주보다 무섭다…원데이 보험 활용

드라이브를 즐기는 운전자라면 졸음운전을 주의해야 한다. 경찰청에 따르면 최근 5년간(2019~2023) 졸음운전 사고 100건당 사망자는 2.9명으로, 음주운전(1.5명)의 약 2배에 이른다. 기온이 오르면서 경계심이 느슨해지는 봄철이 특히 위험한데, 한국도로공사 분석에서도 고속도로 3월 승용차 사망사고의 절반 이상이 과속에서 비롯된 것으로 나타났다.

봄나들이 때에는 렌터카를 빌리거나 지인 차를 교대로 모는 일이 잦다. 이때 원데이자동차보험(DB손해보험)이나 원데이 애니카 자동차보험(삼성화재) 같은 단기 자동차보험을 활용할 수 있다. 운전자 본인이 앱에서 직접 가입하며, 가입 즉시 효력이 발생한다. 하루 보험료는 7000원에서 1만8000원 수준이다. 대인·대물 배상은 물론 자기신체사고까지 보장하는 상품이 대부분이며, 사고가 나도 차주의 기존 자동차보험이 할증되지 않는다는 것이 장점이다.

다만 단독사고(가드레일·전봇대 충돌 등)는 보장되지 않고, 보험사마다 가입 가능 나이가 만 21~26세로 다르다는 점은 미리 확인해야 한다. 가족끼리 며칠간 교대 운전할 계획이라면 차량 소유자가 가입하는 임시운전자 특약도 대안이 될 수 있는데, 이 경우 단독사고까지 보장되는 대신 최소 하루 전에 가입해야 효력이 발생한다.

자전거·킥보드에도 내가 모르는 보험이?

봄바람이 불면 자전거와 킥보드를 꺼내는 사람도 부쩍 늘어난다. 문제는 사고도 함께 늘어난다는 점이다. 도로교통공단에 따르면 최근 5년간(2020~2024) 자전거 사고는 2만7286건, 전동킥보드 사고는 같은 기간 897건에서 2232건으로 2.5배 가까이 급증했다.

여기서 대부분 시민이 모르고 활용하지 못하는 보험이 있다. 상당수 지자체가 자전거보험을 전 시민 자동 가입 방식으로 운영하고 있다는 것이다. 별도 신청 없이 주민등록만으로 적용되지만, 정작 존재를 몰라 청구를 놓치는 경우가 적지 않다. 사고일로부터 3년 이내 소급 청구도 가능하기 때문에 재난보험24 사이트에서 본인 거주지 보장 내용을 확인해 보자.

또 하나 놓치기 쉬운 것이 ‘일상생활배상책임’ 특약이다. 자전거 사고에서 의외로 부담이 큰 것은 내 치료비보다 타인에게 끼친 손해다. 주차된 차를 스치거나 보행자와 부딪히면 수리비·치료비가 한꺼번에 청구된다. 이때 화재보험이나 가족보험에 포함된 일배책 특약이 작동하는데, 이미 가입돼 있으면서도 본인이 인지하지 못하는 경우가 의외로 많다. 자전거를 타기 전 보험 앱에서 한 번만 확인해 두면 만약의 배상 부담을 크게 줄일 수 있다.

가족 나들이, 아이와 함께라면 한 번 더 점검

봄나들이의 주인공은 역시 아이들이다. 그런데 소방청이 13세 이하 어린이 안전사고(2022~2024)를 분석한 결과에서도 보면 야외 활동이 많은 5월이 연중 가장 많은 사고가 발생한 달(10.4%)이었다. 어린이놀이시설 중대 사고도 55%가 3~6월에 집중됐고, 유형별로는 추락(61%)이 압도적이었다.

아이와 봄나들이를 떠나기 전이라면, 어린이보험의 보장 내용을 한 번쯤 들여다볼 필요가 있다. 대부분의 어린이보험은 골절진단비·화상진단비·수술비·상해입원일당 등 야외 활동에서 발생하기 쉬운 상해를 폭넓게 보장하고 있다.

다만 가입 시기나 특약 구성에 따라 보장 범위가 다를 수 있으므로, 골절·깁스 치료비 담보가 포함돼 있는지, 놀이시설 사고가 면책 조항에 해당하지 않는지 미리 확인해두는 게 좋다. 만약 어린이보험 없이 자녀의 상해 보장이 비어 있다면, 가입 연령 문턱이 낮은 레저보험을 활용해 자녀를 피보험자로 추가하는 것도 방법이다.