생산능력 확대에도 수요 정체 대외불확실성 따라 가동률↓

[헤럴드경제=성연진 기자] 현대자동차와 기아의 합산 공장 가동률이 2년 새 10%포인트 떨어진 것으로 나타났다.

29일 현대자동차와 기아의 사업보고서에 따르면 지난해 두 기업의 가동률은 각각 94.1%와 91.6%로 2023년(현대차 106.5%·기아 98.5%) 대비 하락했다.

양사의 지난해 합산 평균 가동률은 93%로, 2023년(103%)에서 10%포인트 내려갔다.

가동률은 표준작업시간을 기준으로 산출된 생산능력 대비 생산실적을 나타낸 수치다. 두 기업 모두 자동차 생산능력은 확대됐지만, 실적이 오히려 줄면서 가동률 하락으로 이어졌다.

현대차는 2023년 374만9595대였던 생산능력을 지난해 409만1000대로 끌어올렸지만 생산실적은 399만1591대에서 384만7741대로 오히려 15만대 가까이 감소했다.

기아도 생산능력은 293만3000대에서 311만4000대로 늘었지만 생산실적은 289만355대에서 285만1092대로 4만대가량 떨어졌다.

이는 미국 인플레이션 감축법(IRA)이나 유럽의 산업 가속화법(IAA) 등 자국내 생산을 강조하는 대외 기조가 영향을 끼친 것으로 풀이된다.

실제로 현대차그룹은 지난해 미국 조지아주에 신공장 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카’(HMGMA)를 열었고, 현대차와 기아 모두 2023년부터 매년 생산능력이 증가했다.

현지 생산을 위한 설비 투자로 생산능력은 끌어올렸다. 하지만 전기차 캐즘 등의 여파로 실제 생산과 수요는 그만큼 늘지 않으면서 가동률 하락으로 이어졌다.

자동차 업계 관계자는 “주요 거점들의 생산능력은 확대됐지만 관세 등 글로벌 불확실성으로 인해 수요가 그만큼 증가하지는 않았다”면서 “유럽의 전기차 수요가 저조했던 점도 영향을 미쳤다”고 말했다.