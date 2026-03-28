[헤럴드경제=함영훈 기자] 철원군은 봄의 시작과 함께 은하수교 주말장터인 철원DMZ마켓을 오는 4월 4일 개장하고, 같은 날 개장식과 개장기념 이벤트를 진행한다.

철원DMZ마켓은 철원군의 대표 농특산물 직거래장터로, 4월 4일부터 11월 29일까지 매주 토요일과 일요일 한탄강 은하수교 일원에서 운영된다.

마켓에서 농특산물을 사는 고객에게는 선착순으로 시크라멘 화분을 선물한다.

철원 DMZ마켓에서는 봄나물을 시작으로 토마토, 파프리카 등 여름 제철 채소, 철원오대쌀과 사과 등 가을 대표 농산물까지 계절별 농특산물을 다양하게 만나볼 수 있다.

또한 막걸리, 수제 요거트 등 지역 특산품과 지역농산물을 활용한 먹거리, 나무 공예품과 규방 공예품 등 지역 공예품도 함께 판매해 볼거리와 즐길 거리를 더할 예정이다.

철원군농업기술센터 최순범농업유통과장은 “철원DMZ마켓이 철원 농특산물의 우수성을 알리고, 지역 주민과 관광객이 함께 어울리는 소통의 장이 되길 기대한다”며 “신선한 농산물과 다양한 지역 상품이 어우러진 활기찬 장터가 되도록 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다. 무더위때인 7월 25일부터 8월 10일까지 휴장한다.