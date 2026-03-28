美정보규제업무국 401K 대체자산 규정 검토 디지털자산, 부동산 등 401K에 편입 골자 예측 가능한 중장기 자금 시장으로 유입 효과

[헤럴드경제=유동현 기자] 미국 근로자 퇴직연금(401K) 투자 대상에 디지털자산이 편입되는 것이 유력하게 관측된다. 대규모 자금이 디지털자산 시장으로 중장기적으로 유입될 경우 비트코인 등에 수혜가 예상된다.

28일 디지털자산업계에 따르면 백악관 정보규제업무국(OIRA)는 25일(현지시간) 미 노동부(DOL)가 제출한 401K 대체자산 투자 관련 규정에 대한 검토를 마쳤다. 검토한 규정은 401K 대체자산 투자와 관련된 수탁자의 의무를 변경하면서 디지털자산을 비롯한 사모펀드, 부동산 등 투자까지 허용하는 내용이다. OIRA는 규제 초안을 검토하고 조정하는 기관으로 더블록 등 외신에 따르면 노동부는 향후 이를 연방 관보에 게재할 것으로 보인다.

401K에 디지털자산, 부동산 등 대체자산을 편입하는 시도는 지난해 8월 도널드 트럼프 미국 대통령이 행정명령을 서명하면서 시작됐다. 당시 백악관은 “미국 근로자들에게 더 많은 투자 옵션을 제공해 재정적으로 안전한 은퇴생활을 누리고자 한다”고 취지를 설명했다. 401K는 미국 근로자 9000만명이 참여하는 대표적인 연금 제도로 확정기여형(DC)이다. 다만 대체자산 투자는 제한되고 주식 투자에 편중된 구조다. 주로 운영되는 방식인 TDF(타깃데이트펀드·은퇴 시점을 정하고 주식과 채권 투자 비율을 조정) 자금의 약 70% 가량이 주식 시장에 들어가 있다.

그럼에도 향후 중장기 투자자 자금이 디지털자산으로 유입된다는 측면에서 의미가 크다. 401K 자산배분은 퇴직연금이라는 특성상 일년에 1회 검토된다. 즉 401K에 디지털자산이 들어오면 안정적이고 예측 가능한 대규모 자금 흐름을 의미하는 셈이다. 401K는 안정적으로 운용하기 위해 통상 1~5%내외 투자가 이뤄지는 것으로 알려졌다.

이에 따라 전 세계 자산 시가총액 12위(1조3980억달러)인 비트코인은 401K의 직접적 수혜 대상이라는 게 시장 중론이다. 알트코인(비트코인 외 가상자산)에 비해 변동폭이 낮은 데다 현물 상장지수펀드(ETF)로 기관 중심 자금이 유입되며 투자자산으로 인정받으면서다.

박수연 메리츠증권 연구원은 앞서 보고서를 통해 “ 401K에 포함되는 것은 가상자산 시장으로의 안정적이고 예측 가능한 대규모 자금 흐름을 의미한다”며 “원활한 절차를 통과한다면 401K는 2026년 하반기부터 가상자산을 포함할 것으로 예상된다”고 전망했다. 다만 “가장 안정적으로 운용돼야 할 자금이자 경기 침체 시 긴급 유동성 공급원인 퇴직연금마저 가상자산의 영향권에 들어갔다”며 “가상자산 시장 성장에 대비하는 한편, 가상자산이 가져올 테일 리스크(극단적 위험)도 좌시할 수 없다”고 강조했다.