16·17일 서울 코엑스 그랜드볼룸서 개최 아기곰·박곰희TV·염승환·오태민 교수 등 부동산·주식·가상자산 투자 등 23개 강연 5대 금융지주 등 증권·건설사 부스 운영

‘부(富)의 세계’에 도달하는 가장 빠르면서도 안전한 길을 안내하는 ‘헤럴드머니페스타 2025-웰스 내비게이션(Wealth Navigation)’이 16~17일 서울 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 열립니다. 주식·부동산·금융상품·절세·가상자산·연금 등 재테크와 관련한 모든 정보를 총망라, 맞춤형 투자 전략을 제공합니다. 헤럴드경제는 ‘부’를 향한 본격적인 길 안내에 앞서, 연사로 나설 전문가들이 제시하는 투자 성공 비법과 관련 인사이트를 미리 엿보고자 합니다. <편집자주>

증시·부동산·금·가상자산 등 주요 자산이 모두 오르는 ‘에브리싱 랠리(Everything Rally·자산 가격 상승)’가 이어지고 있다. 부(富)를 증식할 기회이기도 하지만 길을 잃으면 ‘포모(FOMO·소외 공포)’에 노출되기 쉽다. ▶관련기사 6면

헤럴드경제·코리아헤럴드가 재테크 최고 전문가를 한 데 모아 ‘헤럴드머니페스타 2025’를 열고 투자 해법을 제시한다. 올해로 제 2회를 맞이한 ‘헤럴드머니페스타’의 주제는 ‘웰스 내비게이션(Wealth Navigation·부의 세계로 가는 지름길)’이다.

올해 행사는 화려한 연사 라인업을 필두로 규모와 프로그램 모두 강화됐다. 부동산·자산관리·주식·가상자산·대체투자 등 분야별 전문가의 23개 강연이 준비됐다. 5대 금융지주를 비롯해 주요 금융사와 증권·보험·건설사 등 30개 기업이 자산관리 부스를 운영해 세밀한 전략도 제시한다. 이벤트 부스 5개, 전시 부스 25개가 마련됐다.

머니페스타의 첫 강연은 국내 최대 실명 부동산 커뮤니티 운영자이자 부동산 칼럼니스트로 활동 중인 ‘아기곰’이 나선다. ‘투자의 안전 자산, 서울 아파트’라는 주제로 오전 10시 시작한다. 지난해에도 연사로 참여한 아기곰은 준비된 좌석보다 많은 인파가 몰리며 열기를 고조시켰다. 이어 이은정 하나은행 하나더넥스트본부 본부장이 노후 자산관리 가이드를 제시한다. ‘거시경제 일타강사’로 불리는 오건영 신한 프리미어 패스파인더 단장은 ‘트럼프 2.0시대, 글로벌 금융 시장 이슈 돌아보기’를 주제로 글로벌 경제의 방향성을 짚어준다.

글로벌 주식의 대가들이 모여 증시 해법도 전한다. 해외투자 랩 어카운트(맞춤형 자산관리 서비스) 잔고가 1조원을 넘는 유동원 유안타증권 본부장이 ‘글로벌 투자 키워드는 생산성’을 주제로 지난해에 이어 올해도 연사에 나선다. 이재만 하나증권리서치센터 글로벌투자분석실장 역시 올해도 강연을 통해 국내·해외 증시를 조망한다.

도널드 트럼프 행정부가 주도하는 글로벌 가상자산 전망도 심도 있게 다뤄진다. 국내 가상자산 선구자로 꼽히는 오태민 한양대 비트코인 화폐철학과 겸임교수가 ‘크립토 제도화가 몰고올 글로벌 금융혁신’을 주제로 연사에 나선다. 최문창 유스메타그룹 글로벌기획 상무는 보다 쉬운 가상자산 투자법을 제시한다.

정현경 뮤직카우 의장은 ‘듣는 음악에서 투자하는 음악으로’를 주제로 다가올 토큰화 시대에서 음원 투자를 조망한다.

둘째날은 유튜브 구독자 92만명에 육박하는 ‘박곰희TV’를 운영하는 박동호 넌그럴자격있어 대표가 ‘연금부자수업-내 인생을 바꿔줄 4개의 통장’을 주제로 강연에 나선다. ‘염블리’라는 애칭으로 불리는 염승환 LS증권 리테일사업부이사는 ‘코스피5000과 달라진 세상에서 현명한 투자하기’를 주제로 투자 기준 수립을 돕는다. 노근창 현대차증권 전무는 AI시대, 엄경아 신영증권 연구위원은 조선업을 집중적으로 다룬다.

부동산 전문가도 총출동한다. 김인만 김인만 부동산연구소대표와 노시태 국민은행 WM추진부 부동산 전문위원이 각각 ‘2026년 살아남을 부동산 성공전략’, ‘부동산 트렌드 및 투자전략’을 주제로 종합적인 부동산 투자법을 제시한다. 김제경 투미부동산컨설팅소장은 ‘이재명 정부의 부동산 정책 방향성과 정비사업 시장 영향’을 김효선 NH 부동산 수석 전문위원은 ‘부동산트렌드 변화에서 기회를 읽는 부동산 투자 전략’을 전한다.

4000달러를 넘어 5000달러를 바라보는 금 투자법도 다뤄진다. 조규원 스태커스 대표는 ‘금의 슈퍼사이클이 온다’를 주제로 금값 전망과 구매 ‘꿀팁’까지 제시한다. 김종협 파라메타 대표도 ‘디지털 금융혁신, 스테이블코인으로 여는 새로운 투자시대’를 주제로 연사에 나선다.

올해는 스페셜 연사로 임성호 종로학원 대표도 등장한다. 임 대표는 30년 경력의 입시 전문가로 최신 입시 트렌드와 함께 유망 학과 등 고급 정보를 전달할 예정이다. 교육 환경은 부동산 시장의 핵심 변수로도 직결되는 만큼 이번 머니페스타는 자녀 교육과 부동산 재테크 전략을 동시에 짜는 기회이기도 하다.

고졸 입행 후 중앙은행 조사직에 오른 남궁혜인 한국은행 조사역이 청년에게 도전과 성장의 메시지도 전한다. 자신의 길을 개척한 이야기를 담은 ‘이제 너도 하는 거야(SEE THERE)’를 주제로 한다. 남궁 조사역은 ‘고졸 신화’로 이목을 끈 자수성가의 아이콘이다.

국세청 출신의 일명 ‘국세언니’로 활약하는 김혜리 우리은행 세무전문가는 세 부담없이 자녀에게 재산을 물려주는 최고의 절세 방법도 소개한다.

머니페스타에서는 다양한 체험과 이색 경품도 마련됐다. 특히, 체험을 완료하면 골드바, 금수저, 콩알 금, 골드 코인 등 실물 금을 제공한다. 유동현 기자