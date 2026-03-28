국힘 지도부도 일제 비판…“국가 존재 스스로 부정”

[헤럴드경제=김진 기자] 국민의힘은 28일 이재명 대통령에게 “북한의 천안함 폭침에 대해 대한민국 대통령으로서 분명하고 단호하게 사과를 요구하라”고 말했다.

박성훈 수석대변인은 논평을 통해 “이 대통령이 천안함 피격이라는 북한의 만행 앞에 또다시 침묵했다”라며 이같이 말했다. 전날 한 언론은 이 대통령이 서해 수호의 날 기념식에서 ‘북한에 사과를 요구해달라’는 천안함 피격 사건 유족의 요청에 “사과하라고 한다고 해서 북한이 하겠습니까”라고 답했다고 보도한 바 있다.

박 수석대변인은 “이 대통령의 그 가벼운 한마디가 46명 용사의 희생과 유가족의 절규를 짓밟았다”며 “이 대통령이 천안함 유족 가슴에 또다시 비수 꽂았다”고 비판했다. 이어 “‘끝까지 사과를 요구하겠다’는 그 한마디가 그리 어렵나”라면서 “서해를 지키다 쓰러진 장병들의 희생은 대통령에게는 그저 불편한 과거인가”라고 반문했다.

그러면서 “안보를 말하려면 적의 도발을 도발이라 부를 줄 알아야 한다”며 “북한에 사과조차 요구하지 못하는 대통령의 안보관은 결국 굴종”이라고 했다.

장동혁 대표도 이날 페이스북에 올린 글에서 해당 언론 보도를 거론하며 “이 대통령에게 딱 한 마디만 하겠다. 북한이 대화하란 대서 하겠느냐”고 꼬집었다.

송언석 원내대표도 페이스북에서 “16년 전 가족을 잃고 피눈물 흘리며 살아온 유족들에게 대통령이 할 말이냐”며 “이 대통령이 ‘사과하란다고 사과하겠냐’며 유족들에게 면박을 준 것은 국가의 존재 의미를 스스로 부정한 것”이라고 지적했다.

국회 외교통일위원회 소속의 김기현 국민의힘 의원은 “우리 군인들이 북한의 만행으로 목숨을 잃어버린 사태가 벌어졌는데도 사과 요구조차 하지 못하겠다면, 대통령직을 그만두는 것이 맞지 않겠느냐”고 했다.