日 전력회사 10곳, 4월부터 일반가정 요금 ↑ 日정부 “자원 가격 상승, 9조~15조엔 악영향”

[헤럴드경제=김진 기자] 중동 정세 악화로 인한 유가 상승이 일본 경제에도 영향을 미치고 있다. 현지 주요 전력회사들이 내달 일제히 전기요금 인상을 결정했다.

28일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 대형 전력회사 10곳은 전날 4월 일반 가정 전기요금 인상안을 발표했다. 모두 전달 대비 400엔(약 3760원) 올랐다.

닛케이는 일본 정부가 겨울철 난방 수요에 대응해 올해 1∼3월 지급했던 보조금이 사라진 데 따른 결과라고 보도했다. 중동 전쟁에 따른 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화하면 연료 가격 상승으로 6월께 전기요금이 더 오를 가능성이 크다고 전망했다.

닛케이는 “현재 연료 시장 가격은 2월 말과 비교해 원유가 약 2배, 액화천연가스(LNG)가 약 1.8배, 석탄이 약 1.2배”라고 했다. 평년보다 기온이 높을 것으로 예상되는 올여름 냉방 수요로 가계 부담이 커질 수 있다고 내다봤다.

일본의 화학기업 도레이는 원유를 정제할 때 나오는 나프타 가격이 급등하자 국내외에서 판매하는 탄소섬유 등 일부 제품에 할증료를 부과하는 제도를 도입했다. 도레이는 원료 가격이 올랐을 때뿐만 아니라 하락했을 때도 이에 맞춰 할증료를 조정할 방침이다.

한편 일본 내각부는 각종 자원 가격 상승이 자국 경제에 9조~15조엔(약 85조~141조원)의 악영향을 미칠 수 있다고 전망했다. 또 국제 유가가 10% 오르면 소비자물가가 전년 대비 최고 0.3%포인트 상승할 수 있다고 관측했다.