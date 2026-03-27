[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]주낙영 경주시장 예비후보는 27일 경주 중앙시장 네거리 ‘시민사랑캠프’에서 선거대책위원회 출정식을 열었다.

이번 행사에서 선대위는 박목룡(전 APEC 유치위원장)과 이무근(경주시 행정동우회 회장) 2인 상임선대위원장을 필두로 체계적인 진용을 갖췄다.

8인의 공동선대위원장단에는 하종태(경주시 청년연합회 회장), 조용호(한국노총 경주지역 지부장), 김상용(전 경주예총회장), 김명용(국민의힘 읍·면·동 운영위원회 회장), 김헌덕(전 장애인단체협의회 회장), 이재근 목사, 정홍규 신부, 박운형(전 경상북도 여성경제인협회장) 등이 이름을 올렸다.

또 이원식 전 경주시장, 김일윤 전 국회의원, 정수성 전 국회의원, 이상효 전 경북도의회 의장과 김은호·이정우·황대원·최순호 전 상공회의소 회장 등을 비롯한 21인의 고문단이 든든한 버팀목 역할을 맡는다.

더불어 자문위원단에는 김일헌 경주 의정회 회장과 이진구·윤병길·서호대·이장수·신성모·손호익 전 경주시의회 의장 등 전직 시의장단을 포함한 31명이 포진해 정책적 전문성을 더했다.

주낙영 후보는 이날 출사표를 통해 이번 선거를 ‘성과를 지키고 미래를 완성하는 책임의 장’으로 규정했다.

주 후보는 “오늘의 자리는 단순히 선거의 시작이 아니라 시민과 함께 일궈온 값진 성과들을 ‘더 큰 도약’으로 이어가기 위한 엄숙한 약속의 자리”라며 “성황리에 마친 APEC 정상회의의 성공 에너지를 이제 시민의 행복과 직결되는 실질적인 결과물로 바꿔놓겠다”고 말했다.