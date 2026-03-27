[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉군은 유튜버 ‘갈때까지 간 남자(갈간남)’ 엄정운과 가수 신혜를 울릉군 홍보대사로 공식 위촉했다고 27일 밝혔다.

이번 위촉은 울릉군의 관광자원과 지역 브랜드를 효과적으로 알리고 다양한 계층과의 소통을 강화하기 위해 추진됐다.

울릉군 출신 유투버 엄정운은 유튜브 채널 ‘갈때까지 간 남자’를 통해 전국 각지를 직접 체험하며 생생한 콘텐츠를 제작하는 크리에이터다.

현실감 있는 여행 콘텐츠와 친근한 이미지로 많은 구독자층을 확보하고 있다. 향후 울릉도의 자연경관과 관광 콘텐츠를 영상으로 제작해 대외 홍보에 나설 예정이다.

가수 신혜는 뛰어난 가창력과 무대 매너로 주목받고 있는 아티스트로, 방송과 공연을 통해 활발히 활동하고 있다. 각종 축제와 문화행사에서 울릉군의 문화적 매력을 극대화하는 역할을 수행할 예정이다.

울릉군은 이번 홍보대사 위촉을 통해 온라인 콘텐츠와 공연·행사를 결합한 입체적인 홍보 효과를 기대하고 있다.

남한권 울릉군수는 “대중성과 영향력을 갖춘 두 홍보대사와 함께 울릉군의 관광과 브랜드 가치를 한층 높일 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로 다양한 홍보 활동을 통해 울릉군의 매력을 적극적으로 알리겠다”고 말했다.