[헤럴드경제=이원율 기자]‘슈퍼스타’ 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 2026 메이저리그(MLB) 개막을 맞아 팀 동료들에게 손목시계를 선물했다. 가격은 600만원대.

27일 LA 다저스 전문 매체 ‘다저스네이션’ 공식 사회관계망서비스(SNS)는 “오타니가 LA 다저스 선수들에게 시계를 선물했다”고 밝혔다.

오타니는 경기 전 선수들의 사물함에 “3연패를 달성해보자”는 메시지와 함께 세이코 손목시계를 두고 간 것으로 알려졌다. 이 시계는 4000달러(약 603만원)로 전해졌다. 데이브 로버츠 다저스 감독에게는 위스키를 선물했다고 한다.

동료 선수인 미겔 로하스(LA 다저스)는 “오타니가 정말 멋진 시계를 선물했다”며 “나는 이 시계를 평생 간직하겠다”고 했다.

그러면서 “오타니는 경기장 안팎에서 훌륭한 선수”라며 “이 시계는 ‘세계 최고의 선수가 시즌 시작을 맞아 나에게 시계를 선물해줬다’는 사실을 떠올리게 할 소중한 기념품”이라고 덧붙였다.

앞서 오타니는 지난 11일 미국 마이애미로 떠나기 전 일본 야구 대표팀 동료들에게도 헤드폰을 선물했다.

이 제품은 오타니가 공식 브랜드 앰배서더로 활동하는 ‘비츠’의 모델로 알려졌다. 가격은 4만9800엔(약 46만원)인 것으로 전해진다.

오타니는 MLB 선수 중 연간 수입이 가장 많은 선수다. 미국 경제 전문지 포브스는 지난 25일 MLB 선수들의 최근 1년간 수입을 조사해 상위 10명을 발표했다. 이에 따르면 오타니는 최근 1억2700만달러(약 1901억1900만원)를 벌어 1위를 차지했다.

오타니는 연봉 200만달러, 연봉 외 수입은 1억2500만달러를 기록했다. 하루 수입으로 환산하면 5억원이 넘는 액수다. 포브스는 “수많은 브랜드가 그를 영입하기 위해 경쟁하는 것은 당연한 일”이라고 했다.

오타니는 2021년과 2023년, 2024년, 2025년에 리그 최우수선수(MVP)로 선정됐다.