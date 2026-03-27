[헤럴드경제=김현일 기자] 6·3 지방선거 국민의힘 부산시장 경선 후보인 주진우 의원은 27일 “통일교 뇌물과 관련한 거짓말을 한 전재수 더불어민주당 의원을 허위사실 공표 혐의로 고발한다”고 밝혔다.

주 의원은 페이스북을 통해 “정교유착 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 전 의원이 통일교 측으로부터 까르띠에 시계 1점과 현금 2000만원을 받은 것으로 판단했다”며 “전 의원이 수수한 금품 규모가 3000만원 이하여서 공소시효가 지나 처벌을 못 한다는 결론을 냈다고 한다”고 주장했다.

이어 “(윤영호 전 통일교 세계본부장의) 불가리 시계 관련 진술은 어디 갔다 팔았나”라고 반문한 뒤 “사건 쪼개기 수법이다. 농지 쪼개기처럼 불법”이라고 했다.

그러면서 “시계를 포함해 불법적인 금품을 단 한 번도 받은 적 없다는 전 의원의 말은 거짓말인 것으로 드러났다”며 “명백한 허위사실 공표이자, 공직선거법 위반이기 때문에 전 의원을 공직선거법 위반(허위 사실 공표) 혐의로 부산경찰청과 합수본에 즉각 형사 고발한다”고 말했다.

주 의원은 “합수본은 공소시효에 액수를 끼워서 맞춰 면죄부 줄 궁리하지 말고, 불가리를 당장 압수 수색을 하라”며 “경찰과 합수본은 전 의원의 부산시장 후보로서의 허위사실 유포 혐의도 즉각 수사하라”고 덧붙였다.