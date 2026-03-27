[헤럴드경제=이원율 기자]필리핀 현지 교도소에서 복역 중 마약 유통을 지휘한 혐의로 국내에 임시 인도된 박왕열의 신상정보가 27일 공개됐다.

경기북부경찰청은 이날 오후 신상정보공개 심의위원회를 열고 이번 사건으로 구속된 피의자 박왕열(47)의 이름과 나이, 머그샷(mug shot·범죄자 인상착의 기록사진)을 공개했다.

위원회는 “이날 오후 4시 개최된 신상정보공개 위원회에서 ‘공개’를 결정했다”며 “피의자는 이의가 없었다”고 전했다.

경찰은 이날 박왕열에 대한 구속영장 발부 사실을 확인한 후 경기북부경찰청 홈페이지에 신상정보를 공개했다. 게시 기간은 이날부터 다음 달 27일까지다.

그간 수사당국은 브리핑과 보도자료에서 박왕열의 이름은 ‘마약왕 전세계’, ‘박○○’ 등으로 비실명 처리를 해왔다.

하지만 송환 과정 중 언론 생중계로 얼굴이 그대로 나왔다.

과거 필리핀 현지 매체와 국내 언론사에서 실명과 얼굴 또한 공개된 적이 있어 당국의 이번 신상 공개를 두고 실효성 논란도 제기됐었다.

박왕열은 필리핀에서 한국인 3명을 살해해 현지 교도소에서 복역하면서도 국내에 다량의 마약을 유통한 혐의로 지난 25일 임시 인도돼 경기북부경찰청의 수사를 받고 있다.

경찰이 기존에 검거한 박왕열 관련 공범은 판매책 29명, 공급책 10명, 밀반입책 2명, 자금관리책 1명 등 42명이다.

단순 매수자 194명을 포함한 전체 검거 인원은 236명이다. 이 중 42명은 구속된 상태다.

이들은 우편함이나 소화전 등에 마약을 숨긴 후 구매자에게 위치 정보를 보내는 이른바 ‘던지기’ 수법으로 마약을 유통한 것으로 파악됐다.

경기 의정부지법은 이날 박왕열에 대해 “증거인멸과 도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

이날 오전 의정부지법에 출석한 박왕열은 “필리핀 교도소에서 마약을 투약했느냐”, “마약 공급은 어디서 받았느냐”, “마약 밀반입을 직접 지시했느냐”는 등 취재진 질문에 답하지 않고 법정에 들어섰다.

박왕열의 신병을 확보한 경찰은 구속 기간 마약류관리법 위반 혐의와 관련한 추가 범행 등을 수사할 방침이다.

한편 박왕열은 인도 과정에서 마약 소변 간이시약 검사 결과 마약 양성 반응이 나왔고, 경찰 조사 과정에서 투약 혐의를 인정했다.