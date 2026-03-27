[헤럴드경제=김현일 기자] 국가보훈부가 최근 틱톡코리아에 게시된 안중근 의사 조롱 영상과 계정을 삭제 조치했다고 27일 밝혔다.

보훈부는 “오늘 오전 틱톡코리아에 해당 영상 게시물의 삭제를 요청했으며, 이에 틱톡코리아는 게시물 및 계정 삭제 조치를 완료했다”면서 재발방지를 위해 국회 등과 협의해 관련 입법을 추진하고 있다고 밝혔다.

이와 관련 김용만 더불어민주당 의원은 이날 페이스북에 ‘독립유공자 모욕 방지법’ 발의를 준비 중이라고 전했다.

해당 법안은 정보통신서비스 제공자에게 독립유공자 모욕 정보를 차단하도록 의무를 부여하고, 보훈부에 독립유공자 비하 정보의 삭제나 차단 요구 권한을 주는 것을 골자로 한다.

안 의사 순국일인 26일을 전후로 소셜미디어(SNS)에는 안 의사를 희화화하는 영상이 등장해 논란이 됐다. 과거에도 유관순 열사와 윤봉길 의사, 백범 김구 선생 등 독립운동가의 사진으로 만든 악성 콘텐츠에 대해서도 보훈부가 삭제 조치한 바 있다.