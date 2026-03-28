GSA ‘2026년 글로벌 반도체 산업 전망’ 보고서 지정학적 긴장에 ‘공급망 유연성’ 우선과제 꼽아 GPU보다 메모리에 최대 성장기회…‘중심 이동’ 첨단 팹 구축에 정부 지원 불가피, 혁신저해 우려

[헤럴드경제=김현일 기자] 전 세계 반도체 기업 임원들은 향후 3년 간 가장 중요한 전략과제로 ‘공급망 유연성 강화’를 꼽았다.

지정학적 리스크와 무역 불확실성이 다시 커지면서 ‘인재육성’보다 ‘공급망 재편’을 더욱 시급한 과제로 인식한 것으로 나타났다.

향후 1년 간 성장기회 측면에서 가장 중요한 영역으로는 ‘메모리’를 1위로 꼽아 마이크로프로세서(그래픽처리장치·마이크로컨트롤러유닛 등)와 어깨를 나란히 했다.

고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 메모리 수요가 폭증하는 가운데 반도체 산업의 무게중심도 메모리로 빠르게 이동하고 있다는 평가다.

28일 업계에 따르면 글로벌반도체연합(GSA)은 최근 발간한 ‘2026년 글로벌 반도체 산업 전망’ 보고서에서 이 같이 밝혔다.

이번 보고서는 연 매출 10억달러 이상 반도체 기업의 고위 임원 151명을 대상으로 진행한 설문조사 결과를 기반으로 작성됐다.

응답자의 45%는 ‘공급망 유연성 및 지정학적 변화 대응 강화’를 향후 3년 간 최우선 전략과제로 꼽아 지난해까지 가장 중요한 과제로 꼽혔던 ‘인재확보 및 육성’(37%)을 앞질렀다.

GSA는 중국 본토와 대만의 양안관계에서 비롯된 지정학적 긴장과 희토류 등 핵심 원자재에 대한 접근 제한 등을 그 이유로 꼽았다.

공급망 문제를 해소하는 과정에서 반도체 업계 리더들이 새로운 전략적 딜레마를 겪고 있다는 분석도 내놨다.

첨단 반도체 생산시설을 빠르게 구축하기 위해 정부로부터 자금 지원을 받거나 정부가 공동투자 형태로 지분을 갖게 되면서 자칫 반도체 기업들의 혁신을 제한할 수 있다는 우려다.

응답자의 54%는 최첨단 반도체 공장을 지으려면 부분적인으로 정부 지원이 불가피하다고 보면서도 48%는 정부 보조금이 반도체 산업에 미칠 영향에 대해 ‘우려한다’는 인식을 드러냈다.

정부가 주주로 참여할 경우 기업의 시장 대응능력과 혁신 역량을 제한할 수 있다는 의견도 54%에 달했다.

반도체 산업의 성장 기회 측면에서 ‘메모리’가 중요하다는 답변이 67%에 달해 전년 49%에서 큰 폭으로 상승했다. 설문조사 이래 처음으로 그래픽처리장치(GPU) 등 마이크로프로세서(66%)도 제쳤다.

갈수록 더 빠른 AI 연산을 요구하면서 고용량, 고대역폭 메모리에 대한 수요 증가로 다수의 업계 관계자들이 메모리를 핵심 성장 기회로 인식하고 있는 것으로 풀이된다.

또한, 아마존, 구글, 마이크로소프트 등 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 인프라 투자를 지속적으로 확대하고 있는 것도 반도체 산업의 중심 축이 메모리로 이동하고 있는 것과 무관하지 않다는 분석이다.

한편, 지난해 웨이퍼 제조장비(WFE) 투자액은 전년 대비 12% 증가한 1160억달러를 기록했다. 이는 전년 기록(1040억달러)을 넘어선 것이다.

GSM은 이러한 증가세가 첨단 로직 및 메모리 생산에 대한 투자 확대를 보여준다고 설명했다. 2026년에도 해당 투자는 9% 증가해 1260억달러에 이를 것으로 전망했다.

GSM은 “이는 일시적 급등이 아닌 다년간 지속되는 투자 사이클을 시사한다”며 “일부 투자자들은 AI에 대한 과도한 기대가 형성됐다고 우려하지만 실제 사용에 기반한 수요 중심의 지속 가능한 성장으로 보인다”고 평가했다.