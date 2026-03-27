27일 세이브더칠드런코리아와 업무협약…학교·기관 찾아가는 아동권리교육 본격 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 27일 구청장실에서 사회복지법인 세이브더칠드런코리아와 ‘아동권리교육 업무협약’을 체결, 모든 아동의 권리가 존중받는 아동친화도시 동대문구 조성을 위해 본격적인 협력에 나선다고 밝혔다.

이날 협약식에는 이필형 동대문구청장과 김재영 세이브더칠드런 서울지역본부장이 참석한 가운데 유엔아동권리 협약에 기반한 지역 내 아동권리교육 및 아동권리 증진 사업 전반에 걸쳐 상호 협력하기로 뜻을 모았다.

주요 협약 내용에 따라 구는 세이브더칠드런과 협업하여 지역 학교 및 아동 관련 기관을 대상으로 아동들이 자신의 권리를 올바르게 이해하고 타인의 권리를 존중하는 법을 배울 수 있도록 현장중심의 맞춤형 프로그램 ‘찾아가는 아동권리교육’을 실시할 계획이다.

또 시간적·지리적 제약으로 현장 수강이 어려운 아동 이용시설 종사자, 학부모 등을 대상으로 온라인 교육도 진행하여 교육 참여의 편의성을 높여 성인 보호자들의 아동권리 감수성을 끌어올리고 지역사회 전반에 아동 존중 문화를 정착시키기 위해 주력할 예정이다.

이필형 동대문구청장은 “이번 협약을 통해 아동권리 보장을 위한 사회적 공감대가 확산되고, 아이들이 권리의 주체로서 건강하게 성장하게 되는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 아동이 행복한 도시, 아이키우기 좋은 동대문구를 만들기 위해 정책적 노력을 아끼지 않겠다”고 강조했다.