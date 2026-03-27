김광용 재난안전관리본부장, 안전대책 점검회의 주재 및 축제장 안전관리 상황점검

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 27일부터 4월 5일까지 경상남도 창원시에서 열리는 ‘진해군항제’ 현장을 방문해 축제장 안전관리 상황을 점검하고 현장 근무자를 격려했다고 밝혔다.

올해로 64회를 맞는 ‘진해군항제’는 매년 300만 명 이상의 관광객이 찾는 국내 대표 봄꽃 축제이다. 올해 역시 많은 관광객이 몰릴 것으로 예상됨에 따라 철저한 안전관리가 필요하다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 경상남도, 창원시, 진해구, 군항제위원회 등과 관계기관 회의를 열어 인파·교통 관리, 응급구조 체계 등 축제 전반의 안전관리 대책을 점검했다.

회의 이후에는 행사장 주요 이동 경로를 따라 이동하며 화재 대비 소화기 및 전기 분전함, 가스설비 등을 점검하고, 사람이 한꺼번에 몰려 병목현상이 생길 위험이 없는지 확인했다.

특히 여좌천과 중원로터리처럼 인파가 밀집하기 쉬운 구역의 순간 최대 수용 인원 관리 대책을 보고받고, 수용할 수 있는 인원을 넘어서는 즉시 출입 통제와 우회 안내가 차질 없이 이루어지도록 철저한 대응을 주문했다.

또 극심한 혼잡이 예상되는 주말에 대비해 무료 셔틀버스 운행과 버스전용차로 운영 등 관람객 편의와 안전을 모두 고려한 교통 소통 대책도 함께 꼼꼼히 살폈다.

김광용 본부장은 “축제장을 찾는 국민께서 안심하고 진해의 아름다운 벚꽃을 만끽할 수 있도록 정부는 관계기관과 함께 현장 안전관리에 만전을 기하겠다”며 “많은 인파가 몰리는 장소인 만큼, 방문객께서도 질서 유지를 위한 현장 안전관리 요원의 안내에 적극 협조해 주시길 부탁드린다”고 말했다.