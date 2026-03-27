우수 농산물 식품비로 93억원 지원 학생 건강 챙기고 농가 판로도 확보

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시는 학생들의 건강한 성장과 안전한 먹거리 제공을 위해 지역의 우수농산물을 급식으로 제공하고 무상급식 지원을 대폭 강화한다.

27일 울산시에 따르면 2026년도 우수농산물 학교급식 식품비로 지난해 49억원보다 44억원이 많은 93억원을 지원하기로 해 무상급식비 185억원과 함께 학교급식 지원 규모가 278억원으로 늘었다.

우수농산물 학교급식 지원사업은 지역에서 생산된 농산물을 248개 초·중·고등학교 12만1000명의 학생들에게 공급하는 것으로 진행된다. 한끼당 3000원 정도인 급식 지원 단가를 물가 상승과 급식의 질 제고를 위해 기존 219원에서 426원으로 대폭 인상했다.

울산시는 이번 급식 지원사업으로 친환경 식재료 공급을 통한 학생 건강권 보장과 함께 지역 농가의 안정적 판로 제공에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

울산시 관계자는 “우수농산물 급식 확대와 무상급식 지원 강화는 아이들의 건강과 미래를 위한 가장 기본적인 투자”라며 “우수농산물 급식으로 학생들에게는 신선하고 안전한 먹거리를 제공하고, 지역 농가에는 안정적인 판로를 제공할 수 있을 것”이라고 말했다.