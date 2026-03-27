중도 확장 상징성 가진 인재 필요성 강조 “한동훈·이준석 연대설 정해진 바 없다”

오세훈 서울시장이 27일 국민의힘 지도부가 현재와 같은 모습에서 바뀌지 않으면 서울시 자체적으로라도 혁신선거대책위원회(선대위)를 꾸리겠다고 밝혔다. 오 시장은 이날 오전 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 나와 지도부의 변화를 촉구하며 이같이 말했다.

오 시장은 현재와 같은 상황에서 6·3 지방선거를 치르는 것에 대해 “굉장히 기울어진 운동장”이라고 표현하며 “기존처럼 당 중앙에 혁신선대위를 꾸려달라 말씀 드리고 있는데 정확히는 ‘중도 확장 선대위’라면 오해가 없을 것”이라고 말했다.

이어 “자기 당(국민의힘) 지지층은 확보를 해 놓은 상태에서 중도로 외연을 넓혀야 비로소 승리할 수 있는 발판이 마련된다”며 “그런 중도 브랜드를 가진 인물을 영입해서 그분의 얼굴로 선거를 치르는 것이 그나마 지금 많이 기울어진 것을 바꿀 수 있는 변화”라고 덧붙였다.

오 시장은 “그게(당 차원의 선대위) 혹시 어려워지면 서울시 차원에서라도 중도 확장 선대위를 꾸려야 할 것”이라며 “서울시 선대위원장의 얼굴로 서울시장 선거를 치르겠다”고 말했다.

다만 아직 시간이 많이 남은 만큼 장동혁 대표와 당의 변화를 기대한다고 강조했다. 오 시장은 “최대한 마지막 순간까지 당의 변화를 촉구하는 게 도리”라며 “저는 선거 때 꼭 빨간 점퍼를 입고 싶고, 입게 해달라”고 말했다.

이어 “인적 쇄신이라고 하면 누구를 내보낸다는 생각을 자꾸 하는데 좋은 분을 영입하면서 자연스럽게 그분을 얼굴로 만들면 해결되는 문제”라며 “누군가를 내보내는 게 그렇게 힘들다면 새로운 분을 모시는 게 가장 좋은 방법”이라고 주장했다.

정치권에서 나오는 오세훈-한동훈-이준석 연대에 대해서는 아직 정해진 바가 없다고 했다. 오 시장은 “저희가 지금 유리하지도 않은 선거 국면인데 거기에 또 뺄셈 정치를 하면 되겠냐”며 “그런 의미에서 민주당을 제외하면 어떤 정파라도 어떤 인물이라도 다 함께 힘을 합해서 선거를 치러야 된다는 큰 틀에서의 원칙이 가장 중요”하다고 말했다. 이어 “지금 현재로서는 구체적인 인물을 대입해서 말씀드리기는 좀 이르다는 생각”이라고 덧붙였다. 손인규 기자