생각의 물구나무서기

돈을 움켜쥔 자는 사람을 보지 못하고, 사슴을 쫓는 자는 산을 보지 못한다. 관점(Perspective)이란 한마디로 ‘생각의 각도’다. 개념의 정립이 지식의 영역이라면, 관점의 이동은 지혜의 경지다. 요컨대 관점은 새로운 시대의 출입구다. 개인이건 국가이건 역사적 대전환의 동력은 늘 ‘바라보는 생각’을 바꾼 결과였다.

한편 직원수 150만 명의 공룡 아마존은 AI시대의 본격화에 따라 대규모 구조조정을 단행하며 조직의 본질을 재정의하고 있다. 그들을 움직이는 사고의 동력은 ‘거꾸로 생각하기(Backcasting)’에 있다. 이것은 미래를 예측(Forecasting) 하는 것이 아니라, ‘고객의 기쁨’이라는 결론을 먼저 써놓고 거꾸로 현재를 설계하는 역방향 프로세스다. 버크셔 해서웨이의 천재, 찰리 멍거 역시 생전에 ‘뒤집어 생각하기(Inversion)‘로 어리석음을 피하라고 역설했다.

사람은 아는 것만큼 보인다고 했던가. 따지고 보면 인간들이 모여서 합의해낸 정상(正常)이란 말보다 비정상인 말은 없다. “경영자는 반드시 반대로 보는 시각을 길러야 한다.” 넷플릭스 창업자의 말이다. 칼럼니스트/법무법인 클라스한결 고문