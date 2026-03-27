[헤럴드경제=김보영 기자] 최근 공동주택 내 흡연 문제로 인한 갈등이 잇따르고 있는 가운데 한 아파트에서 담배 연기로 고통받는 입주민이 분노의 경고문을 붙여 화제가 되고 있다.

최근 자동차 관련 커뮤니티 ‘보배드림’에는 ‘아파트 흡연 문제가 심각하네요’라는 제목으로 사진 한 장이 올라왔다. 사진에는 한 주민이 아파트 엘레베이터 내부에 붙인 화장실 흡연 관련 경고문이 담겼다.

작성자는 “한 사람의 담배 연기로 폐가 좋지 않은 가족이 고통받는 걸 더 이상 참을 수 없어 글을 남긴다”라며 “가족 생존의 문제라 가장인 제가 눈이 돌아가면 집집마다 다 방문 드릴 수 있다”고 경고했다.

이어 “가족이 고통받는 걸 참을 수 있는 가장이 있겠느냐”며 “극한 상황으로 치닫기 전에 새벽 2시경 화장실에서 담배 피우는 걸 멈춰달라. 새벽에 나가기 싫어서 화장실에서 피우는 모양인데 그 담배 연기 다 올라온다”고 호소했다.

사연을 접한 네티즌들은 “극심한 스트레스가 이성을 마비시킨다”, “분노가 치밀어 오르는 게 느껴진다”, “담배가 술보다 해롭다는데 그걸 남에게 피해를 줘가면서까지 핀다는 건 양심과 도덕성의 문제인 듯” 등의 반응을 보였다.

일부는 “화장실 배기구 차단하는 댐퍼를 설치하면 해결 된다”, “환풍기를 24시간 틀어 놓으면 된다”며 현실적인 해결책을 제시하기도 했다.

현행 공동주택관리법에 따르면 아파트 계단이나 복도, 지하주차장 등 공용 공간에서의 흡연은 금지할 수 있으나, 세대 내 화장실이나 베란다는 사적 영역으로 분류돼 흡연을 강제로 제재하기는 어렵다.

공동주택관리법은 입주자가 다른 입주자에게 피해를 주지 않도록 노력할 의무만 규정하고 있을 뿐, 세대 내부 흡연 자체를 금지하거나 처벌하는 규정은 두고 있지 않기 때문이다.

관리사무소를 통한 중재 노력에도 불구하고 층간 흡연으로 인한 이웃 간의 갈등은 갈수록 격화되고 있어 실효성 있는 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.