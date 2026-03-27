[헤럴드경제=도현정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 호르무즈 해협 군함 파견 요구에 응하지 않은 동맹들을 거명하며 “기억하겠다”고 언급, 여전히 ‘뒤끝’이 남아있음을 내비쳤다. 그가 한국을 직접 거론한 것은 아니지만, 추후 동맹에 대한 보복성 조치가 이어질 수 있다는 우려가 나오고 있다.

트럼프 대통령은 이날 국무회의에서 이란에 합의를 압박하는 발언을 계속하다가 호르무즈 해협 봉쇄를 풀기 위해 군함을 보내달라는 자신의 요청에 나토가 응하지 않았던 것을 거론하며 비판했다.

트럼프 대통령은 “나토에 크게 실망했다”면서 “이건 나토에 대한 시험이었다”고 했다. 이란이 기뢰를 설치했다는 추측이 난무했던 호르무즈 해협에 군함을 보내는 것을 두고 트럼프는 큰일도 아니고 작은 일인데 도움을 받지 못했다고 주장했다. 미국은 나토와 유럽을 보호하기 위해 수조달러를 쓰는데, 나토는 ‘마이너’한 도움을 주는 것도 거부했다는 게 트럼프 대통령의 주장이다.

특히 그는 나토, 그중에서도 독일과 영국, 호주 등을 콕 집어 비난했다. 그는 “독일이 ‘이건 우리 전쟁이 아니야’라고 하는 걸 들었을 때 나는 ‘음, 우크라이나는 우리 전쟁이 아니야’라고 했다”면서 “아주 부적절한 언급이었지만 그는 해버리더라. 없던 일로 할 수는 없다”고 말했다.

이는 라르스 클링바일 독일 부총리 겸 재무장관이 트럼프 대통령의 요청 이후 “분명히 해두겠다. 이건 우리 전쟁이 아니다. 우리는 참여하지 않을 것”이라고 말한 것을 꼬집은 말로 해석된다.

트럼프 대통령은 키어 스타머 영국 총리에 대해서도 “사랑스러운 사람이라고 생각하지만 충격적인 일을 했다”고 했다. 이란 전쟁 개시 전 항공모함을 보내달라는 요청을 스타머 총리가 수용하지 않은 일을 또 거론한 것이다.

그는 “호주도 훌륭하지 않았다. 호주 때문에 좀 놀랐다”면서 “중동의 5개국을 제외하면 누구도 훌륭했다고 하지 않겠다. 우리는 그다지 많은 지원을 받지 못했다”고도 했다.

트럼프 대통령은 이 자리에서 한국을 거론하지는 않았다. 그러나 군함 파견 요구를 거부했거나 곧바로 호응해 주지 않은 동맹들에 대해 전반적인 불만을 드러내, 향후 보복에 대한 우려를 높였다.

트럼프 대통령은 이날 오전에도 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 나토가 미국의 대이란 군사작전을 돕기 위해 아무것도 하지 않았다면서 “미국은 나토에 아무것도 필요 없지만 이 아주 중요한 순간을 절대 잊지 않겠다”고 강조했다.

트럼프 대통령이 국무회의에서 ‘우크라이나 전쟁은 미국의 전쟁이 아니다’라 언급한 것을 두고, 나토의 우크라이나 지원에 제동을 거는 것 아니냐는 관측도 나온다. 트럼프 대통령은 이날 우크라이나에 지원할 무기를 중동에 전용할 수 있다는 워싱턴포스트(WP)의 보도에 대해 “우리는 늘 그렇게 한다. 종종 여기서 가져다가 다른 데 쓰는 것”이라며 부인하지 않았다.