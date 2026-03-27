AI 화재감지와 열폭주 방지 기술 결합…배터리 이상징후 실시간 대응 EV·ESS·산업현장까지 확장…‘가장 안전한 배터리’ 구현 본격화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 안전 AI 딥테크 기업 인텔리빅스가 전기차 배터리 화재 예방 설루션 전문기업 에스앤이노와 손잡고 전기차 및 배터리 화재 예방을 위한 AI 시스템 공동 개발에 나선다.

인텔리빅스는 지난 24일 서울 방배동 본사에서 에스앤이노와 ‘전기차 및 배터리 화재 예방과 이상상황 감지를 위한 기술 개발 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 인텔리빅스의 화재 예방 AI 기술과 에스앤이노의 차세대 열폭주 방지 기술을 결합해 최근 사회적 이슈로 떠오른 전기차 배터리 화재 문제에 대응하기 위해 추진됐다.

양사는 각자 보유한 원천 기술을 바탕으로 전기차는 물론 에너지저장장치(ESS), 산업 현장 등 화재 민감도가 높은 분야에서 시너지를 낸다는 계획이다. 특히 인텔리빅스의 지능형 AI 화재감지 기술을 통해 배터리 온도를 실시간 탐지하고 이상 징후 발생 시 즉각 대응하는 ‘AI 기반 능동형 화재 예방 시스템’ 구축에 집중할 방침이다.

에스앤이노는 전기차 배터리 안전성을 높이는 차세대 열폭주 방지 기술과 첨단 불연 소재를 연구·개발하는 전문기업이다. 이번 협약에 따라 양사는 AI를 활용한 전기차 배터리 안전 기술 공동 개발, AI 기술과 불연 소재 설루션 접목을 통한 배터리 실시간 모니터링, 자동차 안전 모니터링 관련 기술 교류, 신규 사업 기회 발굴 및 공동 프로젝트 수행 등을 추진하기로 했다.

이번 협력의 핵심은 에스앤이노의 열폭주 방지 기술과 인텔리빅스의 안전 AI 기술이 결합하는 데 있다. 배터리 운용 환경에서 발생할 수 있는 미세한 온도 변화나 가스 발생 등 이상 징후를 AI가 사전에 포착하고, 에스앤이노의 소재 기술이 화재 확산을 물리적으로 차단하는 이중 안전망을 구축하겠다는 구상이다. 업계에서는 이를 통해 전기차 안전 관리의 새로운 기준이 제시될 수 있을 것으로 보고 있다.

최은수 인텔리빅스 대표는 “이번 협력은 시각 지능을 넘어 현장의 위험을 직접 차단하는 ‘행동하는 AI 에이전트’ 기술이 배터리 안전이라는 실질적인 산업 현장에 적용되는 중요한 이정표”라며 “가장 안전한 배터리와 전기차 환경을 구현해 인텔리빅스가 지향하는 ‘세상에서 가장 안전한 OS’의 가치를 증명해 나가겠다”고 말했다.

정해만 에스앤이노 대표도 “인텔리빅스의 AI 감지 역량과 자사의 차세대 열폭주 방지 기술이 만나 전기차 안전 관리 분야에서 혁신을 일으킬 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 인텔리빅스는 최근 비전 AI와 생성형 AI(VLM)를 결합한 ‘VIXA’ 에이전트를 선보이며, 단순 관찰형 관제를 넘어 사고를 스스로 차단하고 현장을 지휘하는 ‘행동하는 AI’ 기술 고도화에 속도를 내고 있다.