AI 기반 시황 및 종목 이슈 실시간 브리핑 데이터 시각화 및 홈 화면 자산관리 기능 강화

[헤럴드경제=문이림 기자] 현대차증권은 모바일 트레이딩 시스템(MTS) ‘내일’의 홈 화면을 전면 리뉴얼해 사용자 편의성을 대폭 강화했다고 27일 밝혔다.

이번 리뉴얼의 핵심은 ▷인공지능(AI) 기반 시황 및 종목 이슈 제공 ▷보유 · 관심종목 요약 서비스 제공 ▷홈 화면 내 자산관리 기능 강화다.

AI 기반 시황 및 종목 이슈 제공은 시장 상황에 맞춰서 서비스를 제공하는 점이 특징이다. 장 시작 전에는 전일 해외 증시 이슈와 당일 주목해야 할 국내외 핵심 뉴스를 요약해 전달한다. 장 중에는 실시간으로 변동성이 큰 종목의 이슈를 신속히 포착해 투자자들의 시장 대응에 도움을 준다. 장 마감 후에는 당일 시황 정리와 함께 내일의 투자 전략 수립에 필요한 핵심 정보를 제공한다.

투자자들이 정보를 직관적으로 파악할 수 있도록 데이터 시각화 기능도 고도화했다. 종목의 상승·하락 상황 등 주요 데이터 시각화를 통해 사용자는 한 눈에 시장의 흐름과 종목의 상황을 파악할 수 있다.

​자산 관리의 편의성도 향상됐다. 개인별 투자 자산 현황을 홈 화면에서 한 번에 확인할 수 있는 ‘원스톱’ 기능을 구현했다.

​현대차증권 관계자는 “이번 MTS 홈 화면 리뉴얼은 AI 기반 ‘개인 맞춤형 정보’ 제공 등 투자 판단에 실질적인 도움을 줄 수 있는 정보를 확대하는 데 중점을 뒀다”며 “앞으로도 AI 기술을 적극적으로 활용해 투자 정보 서비스를 강화하고, 누구나 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 최적의 디지털 플랫폼을 만들어 나갈 계획”이라고 말했다.