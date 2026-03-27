[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시와 부산경제진흥원은 오는 4월 1일부터 5월 6일까지 ‘2026년 청년 월드클래스 육성 사업’의 참여자를 모집한다고 27일 밝혔다. 이 사업은 부산 청년이 글로벌 무대에서 경쟁력을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 맞춤형 역량개발을 지원하는 프로그램이다.

시는 올해 3명의 청년을 신규 선발해 3년간 최대 1억원의 역량개발비를 지원할 예정이다. 지원금은 1차 연도 2000만원, 2차 연도 5000만원, 3차 연도 3000만원으로 개인의 역량개발 계획에 따라 교육과 연구개발, 국제행사 및 세계 경진대회 참가, 작품 제작 등 다양한 활동에 활용할 수 있다.

모집 분야는 ▷혁신리더 ▷문화·예술 ▷미래신산업 3개 분야다. ‘혁신리더 분야’는 건축, 조리, 디자인, 기술연구, 경제, 언론, 사회가치경영(ESG) 등 다양한 전문 영역에서 두각을 나타내는 청년을 대상으로 한다.

‘문화·예술 분야’는 문학, 음악(노래), 무용, 미술, 연극·영화, 사진 등 문화예술 전반에서 창의적 활동을 펼치고 있는 청년을 모집한다. ‘미래신산업 분야’는 블록체인, 이차전지, 인공지능(AI), 반도체, 디지털 헬스케어, 바이오 등 미래 산업을 선도할 잠재력을 지닌 청년을 발굴해 지원할 예정이다.

신청 대상은 18세 이상 39세 이하(1986년~2008년 출생) 부산 청년으로 ▷부산에 주민등록을 두고 거주하는 자 ▷부산 출생자로 12년 이상 거주 이력이 있는 자 ▷부산 지역에 주사업장을 두고 있는 자 중 한 가지 이상의 조건을 충족해야 한다.

신청은 부산청년플랫폼 누리집(young.busan.go.kr)을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 이후 단계별 심사(①서류심사, ②발표심사, ③공개심사)를 거쳐 최종 대상자를 선정할 계획이다. 기타 자세한 내용은 부산경제진흥원(청년정책팀, ☎ 051-241-7869)으로 문의하면 된다.

한편 시는 ‘청년 월드클래스 육성 사업’을 통해 지난 5년 동안 총 15명의 청년을 선정해 역량개발비를 지원해 왔다.