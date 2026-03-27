매일 새 사활 문제 제공…정답 시 즉시 보상

오픈 기념 모든 이용자에 힌트 아이템 증정

NHN의 ‘한게임 바둑&오목’에 공개된 신규 콘텐츠 ‘오늘의 사활’ 서비스 [NHN 제공]
NHN의 ‘한게임 바둑&오목’에 공개된 신규 콘텐츠 ‘오늘의 사활’ 서비스 [NHN 제공]

[헤럴드경제=차민주 기자] NHN은 자사의 웹보드 게임 ‘한게임 바둑&오목’에 신규 콘텐츠인 ‘오늘의 사활’ 서비스를 공개했다고 27일 밝혔다.

오늘의 사활은 바둑의 핵심 기초인 사활 문제를 매일 풀이해 자연스럽게 실력을 쌓을 수 있도록 설계된 콘텐츠다.

이용자는 매일 새롭게 업데이트되는 3개의 사활 문제에 도전할 수 있다. 정답을 맞힐 시 게임 내에서 즉시 사용 가능한 보상이 지급돼 바둑을 배우는 즐거움과 성취감을 동시에 느낄 수 있다고 NHN은 설명했다.

아울러 대국 대기 시간이나 진행 중에도 자유롭게 이용할 수 있도록 개발됐다. 이로써 이용자들에게 끊임없는 즐거움을 제공하겠단 방침이다.

NHN은 향후 한국기원이 보유한 방대한 전문 사활 콘텐츠를 기반으로 입문, 초급 난이도의 문제까지 확장한 스테이지형 모드도 추가할 계획이다.

NHN의 ‘한게임 바둑&오목’에 공개된 신규 콘텐츠 ‘오늘의 사활’ 서비스 [NHN 제공]
NHN의 ‘한게임 바둑&오목’에 공개된 신규 콘텐츠 ‘오늘의 사활’ 서비스 [NHN 제공]

해당 서비스 오픈을 기념한 선물 증정 이벤트도 진행한다. 한게임 바둑&오목에서 사활 콘텐츠를 처음 이용하는 모든 이용자에게 문제 풀이를 돕는 ‘힌트 아이템’을 선물로 증정한다.

오상민 NHN 클래식웹보드사업그룹장은 “’오늘의 사활’은 이용자들이 매일 바둑의 묘미를 느끼며 자연스럽게 서비스에 안착할 수 있도록 돕는 핵심 콘텐츠가 될 것”이라며, “앞으로 한국기원의 전문성을 결합해 완성도 높은 서비스를 지속해서 선보이며, 이용자 경험을 강화하고 바둑의 온라인 확산을 주도해 나가겠다”고 밝혔다.


chami@heraldcorp.com